Официальные лица США по приглашению азербайджанца посетили Украину

Сенатор Нью-Йорка Джеймс Скофус, президент округа Квинса Донован Ричардс, члены Ассамблеи штата Нью-Йорк Стивен Симбровиц, Кевин Кэхилл, Питер Аббейт, Карл Фолл, Латойя Койнер, депутаты городского совета Нью-Йорка Мардкори Веласкес, Шон Абреу, известный м

Сенатор от штата Нью-Йорк Джеймс Скофус, президент округа Квинса Донован Ричардс, члены Ассамблеи штата Нью-Йорк Стивен Симбровиц, Кевин Кэхилл, Питер Аббейт, Карл Фолл, Латойя Койнер, депутаты городского совета Нью-Йорка Мардкори Веласкес, Шон Абреу, известный меценат Аарон Грюнфельд и другие посетили Киев.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, визит делегации из 25 человек был организован по приглашению и по инициативе президента ассамблеи национальностей Украины, председателя Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины, сопредседателя Ассамблеи всемирной диаспоры (АВД) Ровшана Тагиева и другого сопредседателя АВД Леонида Барда.

В ходе визита американская делегация встретилась с депутатами Верховной Рады Елизаветой Ясько, Дмитрием Любинцем, Сергеем Тарутой, Яном Беленюком и Людмилой Бурмистер, депутатом Киевского парламента Владиславом Трубициным, лидером Украинской церкви митрополитом Епифанием, известным политиком Георгием Логвинским и президентом вице-президентом Футбольной ассоциации Андреем Павелко и Вадимом Костюченко, сотрудником Совета по реформе при Президенте Владиславом Антипином и послом Израиля в Украине Михаилом Броцким.

Гости также встретились с главным раввином Украины и Киева Моше Ревуэном Асманом.

В Чернобыле делегация встретилась с Екатериной Нижней-Павловой из областной администрации и приняла участие в совместной церемонии с президентами Украины, Германии и Израиля, посвященной годовщине Бабий-Яр. В ходе встреч была принята во внимание активность в Ассамблее этнических народов Украины, в том числе проживающих в этой стране азербайджанцев. В ходе встречи Ровшан Тагиев поблагодарил Израиль, США и Украину за их поддержку территориальной целостности Азербайджана.