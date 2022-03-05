Офицер-азербайджанец Национальной полиции Украины обратился к своим землякам

В южную часть Николаевской области проникли диверсионные группы, и мы сразу же их вытеснили. В воинскую часть попала ракета, но никто не погиб.

В южную часть Николаевской области проникли диверсионные группы, и мы сразу же их вытеснили. В воинскую часть попала ракета, но никто не погиб.

Об этом Восточно-европейскому бюро Report сказал офицер-азербайджанец Николаевского городского управления Национальной полиции Украины Туран Фикретли.

T.Фикретли обратился к азербайджанцам, проживающим в Николаеве.

"У кого есть трудности, могут обращаться ко мне в городское управление полиции. Я готов оказать всю посильную помощь", - сказал азербайджанский офицер, добавив, что вчера из Николаева были эвакуированы азербайджанцы на 15 автомобилях.

В организации эвакуации принимал участие и Т.Фикретли.