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Офицер-азербайджанец Национальной полиции Украины обратился к своим землякам

Офицер-азербайджанец Национальной полиции Украины обратился к своим землякам В южную часть Николаевской области проникли диверсионные группы, и мы сразу же их вытеснили. В воинскую часть попала ракета, но никто не погиб.
Диаспора
5 марта 2022 г. 15:39
Офицер-азербайджанец Национальной полиции Украины обратился к своим землякам

В южную часть Николаевской области проникли диверсионные группы, и мы сразу же их вытеснили. В воинскую часть попала ракета, но никто не погиб.

Об этом Восточно-европейскому бюро Report сказал офицер-азербайджанец Николаевского городского управления Национальной полиции Украины Туран Фикретли.

T.Фикретли обратился к азербайджанцам, проживающим в Николаеве.

"У кого есть трудности, могут обращаться ко мне в городское управление полиции. Я готов оказать всю посильную помощь", - сказал азербайджанский офицер, добавив, что вчера из Николаева были эвакуированы азербайджанцы на 15 автомобилях.

В организации эвакуации принимал участие и Т.Фикретли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna Milli Polisinin azərbaycanlı zabiti soydaşlarımıza müraciət edib

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