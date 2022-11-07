ОДАУ: Иран преступными действиями дает передышку агрессору – России, силы которой уже на исходе

"Иран преступными действиями дает передышку агрессору – России, силы которой уже на исходе".

"Иран преступными действиями дает передышку агрессору – России, силы которой уже на исходе".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении правления Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) о событиях в Иране и об угрозе региону со стороны Ирана.

В заявлении решительно осуждается политика государства под названием «Иран», которое смыкается с агрессором как в событиях в регионе, так и в контексте агрессивной войны России против Украины.

"Заявляем, что Иран наряду с агрессором - Россией несет ответственность за гибель тысяч безвинных людей и изгнание с родных мест миллионов людей в Украине.

Этими своими преступными действиями иранское государство дает передышку агрессору – России, силы которой уже на исходе, и преднамеренно помогает ей в реализации агрессивных планов. Как признали иранские лидеры, они продают России оружие, и эти их действия должны быть приняты во внимание международными организациями и общественностью, необходимы адекватные меры. В противном случае Иран, снабжающий Россию оружием и угрожающий нашей Родине – Азербайджану военными учениями на границе, станет постоянным источником агрессии".

Авторы заявления подчеркнули, что ни для кого не секрет, что в оттягивании подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией наряду с Россией важную роль играет и Иран:

"Поддерживая армянскую агрессию, Иран грабил приграничные города, села и районы на оккупированной территории Азербайджана, участвовал в разорении наших земель. Мало того, в ходе Второй Карабахской войны Иран оказывал Армении материальную и моральную поддержку, а победу Азербайджана воспринял недоброжелательно.

В ходе последних внутренних событий в Иране грубо нарушаются права живущих в этой стране более чем 40 млн наших соотечественников, молодых активистов из числа азербайджанцев бросают за решетку, убивают. Наши соотечественники, долгие годы лишенные элементарных национальных прав, лишены возможности получать образование и открывать органы медиа на родном языке, других возможностей в плане социально-культурной жизни.

Персидский клерикальный режим, проводя шовинистическую политику, притесняет азербайджанцев, растаптывает их национальные права, препятствует развитию азербайджанского языка и занятию им достойного места в общественной жизни, способствует эрозии азербайджанской культуры и национальных духовных ценностей. Те азербайджанцы, которые протестуют против этой несправедливости, подвергаются суровым карам.

Не довольствуясь всем этим, захвативший власть в Иране персидский клерикальный режим продолжает применять силу против народа, поднявшегося против гнета. Наряду с этим, в Южном Азербайджане, который в свое время был силой подчинен Ирану, национально-освободительное движение силой подавляется, наносится вред осуществлению идеи только зарождающегося тюркского единства.

Международная общественность должна учесть все это и избавить цивилизованный миропорядок от российско-иранской опасности.

Мы, живущие в Украине члены ОДАУ, заявляем, что и впредь, как и прежде, будем рядом с нашими соотечественниками в Южном Азербайджане, поддерживаем из голос правды. Мы призываем организации азербайджанской диаспоры в других странах и городах присоединиться к настоящему заявлению".