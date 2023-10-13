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Обсуждены вопросы сотрудничества между азербайджанской диаспорой и Американским еврейским комитетом

Обсуждены вопросы сотрудничества между азербайджанской диаспорой и Американским еврейским комитетом Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов обсудил вопросы сотрудничества с находящимся с визитом в Азербайджане директором Американского еврейского комитета (AJC) по Евразии Самуэлем Клигером и членом комитета, руководителе
Диаспора
13 октября 2023 г. 18:56
Обсуждены вопросы сотрудничества между азербайджанской диаспорой и Американским еврейским комитетом

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов обсудил вопросы сотрудничества с находящимся с визитом в Азербайджане директором Американского еврейского комитета (AJC) по Евразии Самуэлем Клигером и членом комитета, руководителем “Культурного центра евреев Кавказа” Яковом Абрамовым.

Как Report сообщили в Госкомитете, в ходе встречи Ф. Мурадов предоставил подробную информацию о последних антитеррористических мероприятиях в Карабахском регионе Азербайджана, ситуации в Ханкенди, предложенных Азербайджанским государством условиях реинтеграции для армянских жителей Карабаха.

На встрече также озвучены новые предложения по эффективному продолжению совместного сотрудничества с Комитетом и реализации будущих проектов.

В конце встречи было сделано памятное фото.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan diasporu ilə Amerika Yəhudi Komitəsi arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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