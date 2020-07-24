Обсуждено положение азербайджанской диаспоры в России

По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой состоялась видеоконференция с участием председателя Комитета Фуада Мурадова и представителей диаспорских организаций, действующих в России

По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой состоялась видеоконференция с участием председателя Комитета Фуада Мурадова и представителей диаспорских организаций, действующих в России, активистов диаспоры, дипломатического корпуса в Москве.

Как сообщает Report, на видеоконференции состоялся широкий обмен мнениями о том, что азербайджанцы мира, демонстрируя единство во всем мире с целью освобождения азербайджанских земель, прекращения армянских провокаций, заявляют о поддержке Азербайджанского государства и армии, проводят акции, обращаются в ООН, ОБСЕ, к другие международные организации, а также к официальным кругам ведущих стран мира.

Были проанализированы происходящие в нынешней ситуации в России события, дикие действия армян против азербайджанцев, изучены и подробно обсуждены отношения членов диаспоры к событиям.