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Обсуждена деятельность азербайджанской диаспоры в России

Обсуждена деятельность азербайджанской диаспоры в России Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с председателем Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Бахтияром Гасановым и заместителем председателя Гашимом Алиевым.
Диаспора
22 ноября 2022 г. 17:06
Обсуждена деятельность азербайджанской диаспоры в России

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с председателем Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Бахтияром Гасановым и заместителем председателя Гашимом Алиевым.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Ф.Мурадов высоко оценил проделанную в Москве работу по объединению наших соотечественников, проявление активности в продвижении азербайджанских реалий и культуры, а также дал рекомендации по дальнейшему расширению деятельности диаспорской организации.

Встреча завершилась обменом мнениями касательно дальнейших планов организации.

Бахтияр Гасанов занимает должность председателем региональной общественной организации “Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы” с июля этого года.

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