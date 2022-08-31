Волонтер Анар Рафиев: Мы эвакуировали из Украины многих азербайджанцев

Общественный союз "Украинский фонд энергоэффективности и энергосбережения" создал распределительный центр в Коломые (Украина), в который в первые дни войны перевозили зарубежных граждан.

Общественный союз "Украинский фонд энергоэффективности и энергосбережения" создал распределительный центр в Коломые (Украина), в который в первые дни войны содействовал эвакуации зарубежных граждан.

Об этом в интервью Report сообщил глава правления общественного союза Анар Рафиев.

"Совместно с посольством Азербайджана мы эвакуировали на родину многих азербайджанцев, а также граждан Грузии. Мы создали распределительный центр в Коломые, в который в первые дни войны перевозили зарубежных граждан. Потом наши волонтеры помогали им в дальнейшей эвакуации: связи с посольствами и пересечении границы", - сказал он.

По его словам, по просьбе посольства Азербайджана, гуманитарный штаб занимался в том числе сопровождением на родину останков героев, граждан Азербайджана, погибших за свободу и независимость Украины.

Помимо этого, на сегодняшний день Общественный союз является партнером ЮНИСЕФ: "Мы развезли около 900 тонн гуманитарной помощи. Став партнерами министерства цифровой трансформации Украины и компании SpaceX, развезли 50 терминалов Starlink в горячие точки, утратившие связь в результате боевых действий".

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