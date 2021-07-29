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Обнародовано число азербайджанцев, получивших гражданство Украины в нынешнем году

Обнародовано число азербайджанцев, получивших гражданство Украины в нынешнем году Обнародовано число граждан Азербайджана, получивших гражданство Украины в течение 6 месяцев нынешнего года.
Диаспора
29 июля 2021 г. 15:36
Обнародовано число азербайджанцев, получивших гражданство Украины в нынешнем году

Обнародовано число граждан Азербайджана, получивших гражданство Украины в течение 6 месяцев нынешнего года.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины, в ответе на официальный запрос, направленный в Государственную миграционную службу Украины, отмечается, что гражданство Украины получили 111 граждан Азербайджана.

110 из них получили гражданство Украины в соответствии со статьей 8 Закона “О гражданстве Украины” на основании обращений, направленных в Государственную миграционную службу в предшествующие годы. Один азербайджанец получил украинское гражданство распоряжением президента Украины Владимира Зеленского.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Ukrayna vətəndaşlığına qəbul edilən azərbaycanlıların sayı açıqlanıb

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