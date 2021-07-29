Обнародовано число азербайджанцев, получивших гражданство Украины в нынешнем году

Обнародовано число граждан Азербайджана, получивших гражданство Украины в течение 6 месяцев нынешнего года.

Обнародовано число граждан Азербайджана, получивших гражданство Украины в течение 6 месяцев нынешнего года.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины, в ответе на официальный запрос, направленный в Государственную миграционную службу Украины, отмечается, что гражданство Украины получили 111 граждан Азербайджана.

110 из них получили гражданство Украины в соответствии со статьей 8 Закона “О гражданстве Украины” на основании обращений, направленных в Государственную миграционную службу в предшествующие годы. Один азербайджанец получил украинское гражданство распоряжением президента Украины Владимира Зеленского.