Обнародована резолюция V Съезда азербайджанцев мира

Обнародована резолюция V Съезда азербайджанцев мира.

Обнародована резолюция V Съезда азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, резолюция была принята на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше 23 апреля 2022 года.

В резолюции говорится:

"Мы – делегаты съезда, представляющие азербайджанцев, проживающих в различных странах мира, рады созыву V Съезда азербайджанцев мира в культурной столице Азербайджанской Республики.

Решение о проведении столь значимого съезда в городе Шуше после славной Победы в Отечественной войне само по себе является историческим событием, представляющим большое значение в жизни всех азербайджанцев мира. Успешная организация мероприятия и предоставление гостям возможности широкого обмена мнениями по актуальным вопросам заслуживают высокой оценки. Выражаем Президенту Азербайджанской Республики, Правительству Азербайджана, всем, кто принимал участие в подготовке Съезда, признательность за возможность участвовать в столь важном и значимом мероприятии.

В течение шести лет, прошедших после последнего Съезда азербайджанцев мира, в общественно-политической жизни Азербайджана произошли серьезные перемены, были проведены президентские, парламентские и муниципальные выборы. На президентских выборах в апреле 2018 года азербайджанский народ вновь проголосовал за достойного продолжателя политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, тем самым еще раз продемонстрировав поддержку политике, проводимой с 2003 года. Получив в очередной раз мандат от народа, господин Ильхам Алиев объявил о новом этапе политико-экономических реформ, а также, усилив армейское строительство, заложил основу решающего этапа для освобождения наших земель, находящихся под армянской оккупацией. Именно благодаря этой успешной политике Азербайджанская Республика, самостоятельно выполнив в 2020 году резолюции Совета Безопасности ООН в рамках норм международного права, всего за 44 дня восстановила свою территориальную целостность, положив конец тоске наших соотечественников, оказавшихся в результате армянской оккупации в положении вынужденных переселенцев.

Во время 44-дневной Отечественной войны азербайджанский народ еще раз продемонстрировал всему миру, что является миролюбивым народом, уважающим нормы международного права. Несмотря на то, что в период войны армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу гражданские объекты, жилые дома и мирное население в Гяндже, Барде, Тертере, Агдаме, Мингячевире и других азербайджанских городах, находившихся далеко от линии фронта, совершили убийство более ста гражданских лиц, Азербайджанская армия, тем не менее, никогда не открывала огонь по мирным людям и гражданским объектам ни на территории Армении, ни на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

В последние годы, благодаря большому вниманию и заботе нашего государства о диаспорском строительстве возросла общественно-политическая активность наших соотечественников, проживающих за рубежом, стала сильнее их привязанность к Родине, еще более укрепилось единство вокруг идеологии азербайджанства, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Как в период пандемии COVİD-19, после провокации, совершенной Арменией в направлении Товузского района государственной границы с Азербайджаном, так и во время Отечественной войны солидарность проживающих за рубежом азербайджанцев достигла рекордно высокого уровня. Наши соотечественники, проживающие за рубежом, всеми имеющимися возможностями оказывали поддержку нашему государству, отправляя гуманитарную помощь армии, раненым солдатам и семьям шехидов, мирным жителям прифронтовых территорий, получившим ранения, людям, дома которых оказались разрушены, а также семьям погибших, продемонстрировав грандиозное национальное единство, одновременно проявив высокую организованность и самоотверженность в доведении нашего правого дела до всего мира.

В истекший период Азербайджанское государство успешно продолжало курс рациональной национальной политики, отвечающей интересам общества, добилось развития среды этнической и религиозной толерантности, обеспечило поистине гражданскую солидарность. Именно поэтому все граждане страны, независимо от вероисповедания и этнической принадлежности, в одинаковой степени любят Азербайджан и считают служение ему своим священным долгом. Ярким подтверждением тому служит тот факт, что мигрировавшие в зарубежные страны представители проживающих в Азербайджане многих национальных меньшинств постоянно поддерживают связь с Родиной, оказывают содействие всем инициативам, связанным с защитой интересов нашего народа.

Азербайджанская Республика, проводящая многогранную и сбалансированную внешнюю политику, продолжает последовательные усилия, направленные на установление дружественных отношений со всеми государствами на основе таких общепринятых норм и принципов международного права как уважение суверенитета и территориальной целостности, неприкосновенность границ и невмешательство во внутренние дела. Наше государство, строящее отношения со всеми странами мира на основе именно этих принципов, смогло снискать глубокое доверие международного сообщества, было избрано председателем Движения неприсоединения, объединяющего более 120 стран, и в настоящее время успешно продолжает свою деятельность в этом статусе.

В истекший период оборонная мощь Азербайджанской Республики еще более возросла, Вооруженные силы были оснащены самым современным оружием и военной техникой. Сегодня Азербайджанская армия способна решать такие задачи, как защита государственной независимости, восстановление территориальной целостности и обеспечение контроля за всеми границами.

В минувшие годы Азербайджан продолжал превращаться в один из культурных и политических центров тюркского мира, кроме того, функционирующие за рубежом азербайджанские диаспорские организации тесно взаимодействовали с тюркскими диаспорскими организациями.

Азербайджан вел успешную борьбу с пандемией COVİD-19, меры, принятые в области охраны безопасности населения, инициативы, выдвинутые нашей страной на международном уровне, предпринятые ею практические шаги получили высокую оценку мирового сообщества.

Учитывая вышеотмеченное, V Съезд азербайджанцев мира постановил:

Считать целесообразным работу, проделанную в период после IV Съезда азербайджанцев мира в области организационного становления азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах, защиты их прав и свобод, пропаганды древней истории и богатого культурного наследия нашего народа, доведения до мировой общественности азербайджанских реалий, налаживания связей с общественными и политическими кругами различных стран. Следует особо подчеркнуть значение исторической Победы, одержанной Азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, заслуги шехидов и гази, подаривших азербайджанцам мира эту Победу. Азербайджанцы мира высоко оценивают успехи, достигнутые за 30 лет независимой Азербайджанской Республикой в различных сферах, полностью поддерживают внутреннюю и внешнюю политику Азербайджанского государства. Съезд считает необходимым еще раз подчеркнуть, что независимая Азербайджанская Республика является моральной опорой всех азербайджанцев, выразителем их национально-культурных интересов, в каком бы уголке мира они ни жили. Защита территориальной целостности Азербайджана, предотвращение агрессии, развязанной в той или иной форме против независимой республики внутри или извне, развитие и укрепление ее как светского, правового и национального государства являются священным делом не только граждан республики, но и наших соотечественников, проживающих в различных странах мира, каждого азербайджанца. Рекомендовать диаспорским организациям:

продолжить процесс концентрации для координированного осуществления деятельности диаспорских организаций;

еще более усилить работу, направленную на пропаганду культурного наследия нашего народа, доведение до мировой общественности азербайджанских реалий;

еще более углубить совместную деятельность азербайджанской и тюркских диаспор;

усилить меры для более широкой представленности азербайджанцев в парламентах, государственных органах и органах местного самоуправления зарубежных стран;

осуществить координированные с соответствующими государственными органами Азербайджанской Республики меры, направленные на доведение до внимания международной общественности фактов, связанных с разграблением, присвоением национально-культурного наследия азербайджанского народа и разрушением его исторических памятников на азербайджанских территориях, около 30 лет находившихся под армянской оккупацией, а также на исторических азербайджанских землях, оставшихся в нынешней Армении.