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Обнародована последняя ситуация с азербайджанцами в Харькове

Обнародована последняя ситуация с азербайджанцами в Харькове Обнародована последняя ситуация с азербайджанцами в украинском городе Харькове.
Диаспора
5 марта 2022 г. 14:35
Обнародована последняя ситуация с азербайджанцами в Харькове

Обнародована последняя ситуация с азербайджанцами в украинском городе Харькове.

Как сообщили Report в Почетном консульстве Азербайджана в Харькове, ситуация в городе остается тяжелой.

"В соответствии с указаниями Министерства иностранных дел нашей страны Почетное консульство продолжает свою деятельность с целью поддержки наших соотечественников. С сегодняшнего утра более 100 наших соотечественников были эвакуированы из Харькова.

В результате взрыва снаряда в селе Черкасские Тишки, расположенном в 5 км от Харькова, погибли гражданин Украины Махмудов Эмин Забит оглу, его жена Махмудова Людмила и теща. 2 оставшихся в живых ребенка в настоящее время находятся под опекой родственников.

Бои вокруг села Черкасские Тишки делает эвакуацию населения невозможной. Почетное консульство Азербайджана поддерживает постоянную связь с сельской администрацией и интересуется состоянием детей.

Продолжается работа по безопасной эвакуации наших соотечественников", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Xarkovdakı azərbaycanlıların son durumu açıqlanıb

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