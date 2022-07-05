Объединение азербайджанцев мира является важной частью государственной политики - МНЕНИЯ

5 июля исполняется 20 лет со дня основания Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.
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По его словам, между диаспорскими институтами двух стран существует тесное сотрудничество, которое основано на дружбе, братстве и взаимном доверии между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
А.Эрен добавил, что взаимное сотрудничество будет продолжено в соответствии с Шушинской декларацией, базируясь на лозунге "Одна нация, два государства, одна диаспора".
Заслуженный деятель искусств России Эльдар Алиев также поздравил председателя Госкомитета Фуада Мурадова.
В поздравительном письме подчеркивается, что возложенная на Госкомитет миссия является составной частью государственной политики, которая направлена на объединение азербайджанцев, проживающих во всех уголках планеты. Отмечается, что одним из важных аспектов этой политики является продвижение богатой азербайджанской культуры во всем мире.
Поздравления по случаю 20-летия основания Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, созданного по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, также передал президент Ассоциации Баку-Неаполь Джузеппе Канильо.
"От имени азербайджанцев Италии и мира, от себя лично, от имени Ассоциации Неаполь-Баку, которой в этом году исполняется 15 лет, передаю искренние приветствия председателю Фуаду Мурадову", - говорится в поздравительном послании.
Член попечительского совета фонда YAŞAT, профессор неврологии и старший консультант Копенгагенского университета, глава Международного общества головной боли и директор Ассоциации исследований мигрени у человека Масуд Ашина отметил, что сильный Азербайджан – это сильная диаспора.
"Поздравляю с 20-летием и желаю успехов в деятельности Государственному комитету по работе с диаспорой, на который возложена почетная и ответственная миссия объединять азербайджанцев мира, координировать работу диаспорских организаций", - добавил профессор.