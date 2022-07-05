Объединение азербайджанцев мира является важной частью государственной политики - МНЕНИЯ

5 июля исполняется 20 лет со дня основания Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

5 июля исполняется 20 лет со дня основания Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Как сообщает Report , по этому случаю Госкомитет поздравил руководитель Управления по делам турок за рубежом и родственным сообществам Турции (YTB) Абдулла Эрен.

По его словам, между диаспорскими институтами двух стран существует тесное сотрудничество, которое основано на дружбе, братстве и взаимном доверии между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

А.Эрен добавил, что взаимное сотрудничество будет продолжено в соответствии с Шушинской декларацией, базируясь на лозунге "Одна нация, два государства, одна диаспора".

Заслуженный деятель искусств России Эльдар Алиев также поздравил председателя Госкомитета Фуада Мурадова.

В поздравительном письме подчеркивается, что возложенная на Госкомитет миссия является составной частью государственной политики, которая направлена ​​на объединение азербайджанцев, проживающих во всех уголках планеты. Отмечается, что одним из важных аспектов этой политики является продвижение богатой азербайджанской культуры во всем мире.

Поздравления по случаю 20-летия основания Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, созданного по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, также передал президент Ассоциации Баку-Неаполь Джузеппе Канильо.

"От имени азербайджанцев Италии и мира, от себя лично, от имени Ассоциации Неаполь-Баку, которой в этом году исполняется 15 лет, передаю искренние приветствия председателю Фуаду Мурадову", - говорится в поздравительном послании.

Член попечительского совета фонда YAŞAT, профессор неврологии и старший консультант Копенгагенского университета, глава Международного общества головной боли и директор Ассоциации исследований мигрени у человека Масуд Ашина отметил, что сильный Азербайджан – это сильная диаспора.

"Поздравляю с 20-летием и желаю успехов в деятельности Государственному комитету по работе с диаспорой, на который возложена почетная и ответственная миссия объединять азербайджанцев мира, координировать работу диаспорских организаций", - добавил профессор.