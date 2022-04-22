Нуран Абдуллаев: Главный приоритет - воспитание молодежи, верной традициям государственности

"Одной из главных задач, стоящих перед нами в поствоенное время, является демонстрация всем, что мы являемся миролюбивыми. В целом, если мы говорим о деятельности диаспоры в поствоенный период, мы никогда не должны забывать, что придаем значение ценностям

"Одной из главных задач, стоящих перед нами в поствоенное время, является демонстрация всем, что мы являемся миролюбивыми. В целом, если мы говорим о деятельности диаспоры в поствоенный период, мы никогда не должны забывать, что придаем значение ценностям. Для меня воспитание молодежи, верной традициям государственности, является одним из главных приоритетов».

Как сообщает Report, об этом заявил доктор медицинских наук, доцент Кельнского университета, председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев, выступая на панельном заседании на тему «Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в послевоенный период, план действий/дорожная карта» в рамках проходящего в городе Шуша V Съезда азербайджанцев мира – съезда Победы.

«Еще одним вопросом, который займет очень важное место в дорожной карте азербайджанской диаспоры, является увеличение наших возможностей в медиа зарубежных стран, значение чего мы еще раз увидели в период Отечественной войны», - отметил он.