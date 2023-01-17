Немецкий ученый: В Ереване до 1918 года не было армянского правительства

18:53

В Ереване до 1918 года не было армянского правительства.

Как сообщает Report, об этом немецкий исследователь, доктор Михаил Рейнхард Гесс написал в своем письме в журнал ”Spiegel".

Немецкий исследователь приведенными фактами и аргументами разгромил антиазербайджанский клеветнический аудиорепортаж (подкаст), распространенный журналом.

В числе аудиорепортажей издания на международные темы под заголовком “8 миллиардов” ведущий Олаф Хойзер 14 января представил очередной подкаст, посвященный азербайджано-армянским отношениям (https://www.spiegel.de/thema/podcast-acht-milliarden/). В 33-минутном репортаже была полностью искажена правда, он был сделан исключительно с армянской позиции.

Проведя экскурс в историю государства Сефевидов (1501-1736), Гесс подчеркивает, что в то время существовало Иреванское бейлербейство и большинство его жителей состояло из азербайджаноязычных мусульман. Представляя существование Иреванского ханства в XVIII веке и его ликвидацию Россией в 1828 году как факт, Гесс пишет, что "первый в истории переход города Ереван под управление армянской Араратской республики произошел 28 мая 1918 года. Историческая и юридическая легитимность этого вопроса ставится под сомнение Азербайджаном. Все это доказывает, что в Ереване не было армянского правления, и обозначение этих территорий как Западного Азербайджана является вполне логичным”.

В конце письма Гесс призвал немецких журналистов не говорить на тему, о которой они не имеют представления.