Глава ОДАУ: Некоторые силы обеспокоены ростом азербайджано-украинских отношений

Растиражированные рядом СМИ сообщения о том, что якобы Азербайджан отказал в участии в официальном мероприятии под эгидой "Восточного партнерства" ЕС представительнице Украины из-за ее армянского происхождения, является очередной провокацией со стороны определенных сил, обеспокоенных ростом азербайджано-украинских связей.

Как передает Report, об этом написал глава Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов на своей странице в Facebook.

Он указал, что речь идет, как пишут СМИ, о директоре департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины Мэри Акопян.

"По имеющимся у нас данным, семинар "Анализ конфликтов" действительно проходил 13-16 января в Баку. Он был организован Евросоюзом для стран "Восточного партнерства". И участники данного семинара остались очень довольны тем, как было организовано мероприятие. Что же касается госпожи Акопян, то она действительно была в числе приглашенных для участия в мероприятии. Азербайджанская сторона дала все гарантии её безопасности. Но, по непонятным для принимающей стороны причинам, в самый последний момент, сама М. Акопян отказалась от поездки в Азербайджан", - отмечает Х.Джавадов.

Он указал, что далее посредством, представленной в украинских СМИ, стала "искажаться суть случившегося и создаваться предпосылки для спекуляций".

"Это огорчает нас, представителей азербайджанской диаспоры Украины, потому что совершенно очевидно, что заказчиками всего этого информационного вброса являются силы, которых сильно беспокоит очевидное развитие азербайджано-украинских отношений", - указал глава ОДАУ.

По его словам, Азербайджан и Украина будут продолжать углублять отношения, поддерживать друг друга в различных международных организациях.