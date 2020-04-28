Заразившийся СOVID-19 адвокат: Не думайте, что все пройдет после чая с лимоном - ИНТЕРВЬЮ

Алекпер Гараев является одним из активных членов азербайджанской диаспоры России, известным адвокатом. Президентом Азербайджанской Республики он награжден медалью "Терегги". Наш соотечественник заразился коронавирусом. В связи с этим он дал интервью российскому бюро Report.

- Как Вы себя чувствуете?

- Сейчас я чувствую себя хорошо. Я уже пять дней в больнице и надеюсь, что в ближайшие дни меня выпишут домой.

- Как Вы заразились коронавирусом?

- Я продолжал профессиональную и общественную деятельность с соблюдением всех правил личной гигиены. Однако неожиданно почувствовал, что у меня поднимается температура. Неделю я оставался дома, даже обратился в скорую неотложную помощь. Однако мне сказали, что симптомы коронавируса не наблюдаются и нет необходимости ехать на вызов. После я прошел компьютерную томографию в поликлинике. В легких обнаружили двустороннюю пневмонию. После этого меня отвезли в больницу И.М.Сеченова. Мое лечение все еще продолжается.

- Как у Вас проявляется болезнь? В легкой или тяжелой форме?

- Согласно диагнозу врачей, моя болезнь протекает в состоянии средней тяжести. Говорят, что в особых аппаратах нет нужды. Сейчас я частично чувствую себя хорошо.

- В целом, какова ситуация в больницах Москвы?

- В Москве ситуация очень напряженная. Как вы знаете 50% зараженных коронавирусом в России зарегистрированы именно в Москве. Инфекция продолжает распространяться. Больница разделена на несколько частей. Тяжелые больные и больные средней тяжести получают лечение на разных этажах. Тяжелых больных подключают к специальным аппаратам. Вчера выписали домой двух выздоровевших. Сразу же доставили других больных. Пустых коек практически нет.

- Что врачи говорят о состоянии Вашего здоровья? Когда Вас выпишут домой?

- Я очень доволен врачами. Они делают все возможное. Мне сказали, что в скором времени выпишут домой, однако я должен пройти повторную компьютерную томографию. После результатов анализов будет известно мнение врачей.

- Что бы Вы посоветовали соотечественникам?

- Я прошу всех беречь себя. Лучший способ для этого соблюдение режима самоизоляции и правил личной гигиены. Да, все думают, что они не заразятся. Но это не так. Нужно быть подготовленными. Если чувствуете признаки болезни, лучше всего обратиться к врачу. Не нужно думать, что все пройдет после чая с лимоном.

Я бы хотел обратиться к нашему народу. Дорогой мой народ! Мы должны беречь себя. Должны оставаться здоровыми, потому что у нас есть такая большая проблема как Нагорный Карабах. Мы не должны отдыхать, пока не освободим Карабах от оккупации! Мы должны быть рядом с государством и вместе одолеть эту беду. Вместе мы сильнее!