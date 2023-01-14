Названо число граждан Азербайджана, получивших убежище в Германии в прошлом году

Названо число граждан Азербайджана, получивших убежище в Германии в 2022 году.

Названо число граждан Азербайджана, получивших убежище в Германии в 2022 году.

Как сообщила европейскому бюро Report представитель Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) Саския Гельтенпот, удовлетворены поступившие в прошлом году обращения 67 граждан Азербайджана.

Эти лица получили право на проживание в Германии в соответствии с Женевской конвенцией о статусе беженцев, партнером которой является официальный Берлин.

Представитель BAMF напомнила, что в 2022 году в ведомство поступило в общей сложности 217 774 обращения от граждан различных зарубежных государств на получение убежища.