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Названо число граждан Азербайджана, получивших убежище в Германии в прошлом году

Названо число граждан Азербайджана, получивших убежище в Германии в прошлом году Названо число граждан Азербайджана, получивших убежище в Германии в 2022 году.
Диаспора
14 января 2023 г. 15:36
Названо число граждан Азербайджана, получивших убежище в Германии в прошлом году

Названо число граждан Азербайджана, получивших убежище в Германии в 2022 году.

Как сообщила европейскому бюро Report представитель Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) Саския Гельтенпот, удовлетворены поступившие в прошлом году обращения 67 граждан Азербайджана.

Эти лица получили право на проживание в Германии в соответствии с Женевской конвенцией о статусе беженцев, партнером которой является официальный Берлин.

Представитель BAMF напомнила, что в 2022 году в ведомство поступило в общей сложности 217 774 обращения от граждан различных зарубежных государств на получение убежища.

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Версия на английском языке Number of Azerbaijani citizens obtained asylum in Germany announced 
Версия на азербайджанском языке Ötən il Almaniyada sığınacaq alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

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