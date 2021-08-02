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Названо число граждан Азербайджана, получивших разрешение на временное проживание в Украине - ЭКСКЛЮЗИВ

Названо число граждан Азербайджана, получивших разрешение на временное проживание в Украине - ЭКСКЛЮЗИВ Стало известно число граждан Азербайджана, которые за последний год создали семью с гражданами Украины и, получив разрешение на временное проживание, переехали в эту страну.
Диаспора
2 августа 2021 г. 16:10
Названо число граждан Азербайджана, получивших разрешение на временное проживание в Украине - ЭКСКЛЮЗИВ

Стало известно число граждан Азербайджана, которые за последний год создали семью с гражданами Украины и, получив разрешение на временное проживание, переехали в эту страну.

Как сообщили в ответ на запрос восточноевропейского бюро Report в Государственной миграционной службе Украины, с 1 августа 2020 года до 1 июля 2021 года в связи с данным вопросом было зарегистрировано 2 172 документа.

Указанное число граждан Азербайджана получило разрешение на временное проживание в Украине после заключения брака с местными гражданами.

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