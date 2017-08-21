Назим Ибрагимов: По поводу Всероссийского азербайджанского конгресса ведутся соответствующие работы

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "В связи с произошедшим с Всероссийским азербайджанским конгрессом (ВАК) в России нужно подождать до сентября. В связи с этим проводится соответствующая работа".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов.

По его словам, после принятия решения можно будет выразить отношение к вопросу.

Председатель комитета подчеркнул, что закрытие конгресса - нехорошее событие: "На это также плохо отреагировали азербайджанцы, проживающие в России. Этот вопрос можно было решить и более мягкой мерой. Если есть желание, недостатки можно решить в деловой обстановке".