Назим Ибрагимов: Ликвидация регистрации ВАК не соответствует интересам Азербайджана и России - ЭКСКЛЮЗИВ

Стамбул. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Ликвидация регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса не соответствует интересам Азербайджана и России, являющимся стратегическими партнерами".

Об этом турецкому бюро Report заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики Назим Ибрагимов.

"Всероссийский азербайджанский конгресс был создан при поддержке общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и президента России Владимира Путина. Одной из приоритетных направлений деятельности ВАК является развитие дружественных отношений между двумя странами", – выделил Н.Ибрагимов.

"Мы верим, что соответствующие российские структуры примут во внимание роль ВАК в развитии отношений между двумя странами, укреплении дружеских связей. Эта организация играет важную роль в укреплении единства, солидарности между живущими в России нашими соотечественниками, а также интеграции соотечественников в общество; осуществила до сих пор ряд успешных проектов, можно сказать во всех регионах России действуют ее отделения", – сказал председатель комитета.

По его словам, ВАК всегда старался функционировать в соответствии с законами Российской Федерации, вносить вклад в развитие доверия между народами, культурного диалога, религиозной, этнической толерантности: "Поэтому мы полагаем, что деятельность этой организации очень важна и для азербайджанцев".

Председатель госкомитета выразил веру, что соответствующие структуры России примут справедливое и положительное решение относительно ВАК.