Населенные азербайджанцами села Грузии обезвожены, урожай погибает

В селах Гачаган, Гасымлы, Агамамедли и Бейтарабчы Марнеульского района Грузии возникли проблемы с оросительной водой

В селах Гачаган, Гасымлы, Агамамедли и Бейтарабчы Марнеульского района Грузии возникли проблемы с оросительной водой.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал руководитель марнеульского представительства партии "Европейская Грузия" Ахмед Имамгулиев.

По его словам, причиной этому послужило незаконное прерывание воды арыка Тезе у подножия горы Бабакар.

А.Имамгулиев сказал, что бизнесмен, засеявший кукурузу на 30 гектарах земли в селе Гачаган, может понести большие убытки: "Этот человек купил землю с кукурузой за 60-70 тыс. лари. Однако урожай не орошался и начал высыхать, возникла опасность полного уничтожения".

Он сказал, что для решения проблемы обращено к руководству Марнеульского района: "Глава исполнительной власти района Заур Даргаллы сказал, что решит этот вопрос. Если подача воды в арык восстановится, можно спасти сельскохозяйственные земли от засухи, а жителей от больших потерь".