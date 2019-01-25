Награждены азербайджанцы, спасшие в Украине семью из горящего автомобиля

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Глава Николаевского облсовета Украины Виктория Москаленко в торжественной обстановке вручила братьям Умиду и Сабиру Шириновым, которые спасли членов одной семьи из горящей машины, орден "Крест Святого Николая".

Как сообщил Report председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), президент Ассамблеи национальностей Украины (АНУ) Ровшан Тагиев, на церемонии вручения также присутствовали представители ОКАУ в Николаеве Юнус Алиев и Анар Ахундов.

Братьям, которые своим поступком принесли честь конгрессу, членами которого они являются, была выражена благодарность.

Спасшие из горящего автомобиля трехлетнего Максима и его родителей братья Шириновы, также оплачивают все расходы на их лечение.

На церемонии награждения Умида и Сабира Шириновых Виктория Москаленко сказала: "Я хочу искренне поблагодарить Вас, уважаемые Умид и Сабир. Николаевщина уже знает, какой героический поступок вы совершили. Я горжусь тем, что вы живете в Николаеве, являетесь нашими земляками и частью нашего общества. Я поддерживаю дружбу всех национальных меньшинств, проживающих в нашем регионе".

Отметим, что инцидент произошел 19 января. На данный момент пострадавшие члены семьи находятся в больнице.