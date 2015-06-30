НОК Украины провел встречу с украинскими медалистами "Баку-2015" и азербайджанской диаспорой

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Киеве Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины совместно с министерством молодежи и спорта с участием азербайджанской диаспоры провел открытую встречу с украинскими спортсменами, вернувшимися с медалями с I Европейских игр "Баку-2015".

Как сообщили Report в Объединенном Конгрессе Азербайджанцев Украины, на встрече приняли участие президент НОК Украины Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, руководители спортивных федераций, в том числе председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, руководитель Ассамблеи Национальностей Украины Ровшан Тагиев.

На встрече С.Бубка, который рассказал о спортсменах Украины, вернувшихся с Евроигр с 46 медалями (8 - золотых, 14 – серебряных и 24 – бронзовые), сообщил, что такие высокие показатели превзошли все ожидания: "На этих грандиозных играх мы среди 50 стран заняли 8-е место. Это высокий показатель. Игры прошли великолепно. Азербайджан смог осуществить это с большим успехом. Очень приятно, что Украина стала частью грандиозного исторического события европейского спорта. Наши спортсмены приняли участие в написании новой страницы истории спорта. Для нас эти игры и результаты равноценны летним Олимпийским играм".

Министр молодежи и спорта И.Жданов, назвавший "Баку-2015" началом нового этапа в истории европейского спорта, отметил, что и активное участие Украины на этом новом этапе является сильным стимулом для украинских спортсменов. Он сообщил также, что президент Петр Порошенко лично примет спортсменов.

А вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина, рассказавшая об очень быстром развитии спорта в Азербайджане, особенно гимнастики, сообщила, что Украина в этой области берет пример у Азербайджана. Среди украинских спортсменов, завоевавших медали на I Европейских играх "Баку-2015", есть также и уроженец Азербайджана, активист диаспоры Феодор Хашалов.