Национальные меньшинства в Украине заявили, что являются сторонниками сохранения политической стабильности в стране

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Украине на Львовском национальном культурном форуме наряду со всеми проживающими в стране нациями, представлены и азербайджанцы.

Как сообщает Report, на форуме, организованном Ассамблеей наций Украины и Львовским областным руководством, были представлены образцы культуры всех проживающих в стране наций, в рамках форума организовали круглый стол.

На форуме приняли участие руководство области, депутаты, политики и представители культуры, в том числе делегации из ряда европейских стран.

Выступивший на организованном в рамках форума заседании президент Ассамблеи наций Украины, вице-президент Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ), председатель Объединенного комитета азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев, как сторона-организатор рассказал о цели форума, в том числе новых планах, связанных с правами наций в стране.

Он отметил, что активная роль национальных меньшинств в стране фактически играет серьезную роль в гражданском движении Украины.

В то же время Р.Тагиев выразил обеспокоенность относительно изменений, внесенных Верховной Радой Украины в образовательное законодательство.

Касаясь пока не утвержденных президентом страны изменений, ограничивающих получение детьми представителей национальных меньшинств образования на родном языке после 5-го класса, руководитель Ассамблеи наций Украины отметил, что данное изменение не отвечает интересам национальных меньшинств в стране: "В связи с этим уже несколько государств представили свою позицию. Мы, как национальные меньшинства, требуем от соответствующих структур организовать общественные обсуждения касательно данного вопроса. Это очень чуткий вопрос и к подобным судьбоносным вопросам следует относиться с чуткостью".

По словам Р.Тагиева, Ассамблея наций Украины в связи с этим обратилась к президенту страны Петру Порошенко и от имени национальных меньшинств выступила с просьбой не утверждать данное изменение.

Руководитель Ассамблеи также выступил с заявлением от имени организаций, представляющих национальные меньшинства в стране. В заявлении отмечается, что национальные меньшинства в Украине выступают за сохранение политической стабильности в стране.

В рамках форума при организационной поддержке председателя Львовского областного отдела Объединенного комитета азербайджанцев Украины Теймура Мамедова и руководителя отдела Ассамблеи по западной Украине Наталии Мамедовой среди представленных на улицах Львова выставок была и азербайджанская. Кроме того, здесь выступил руководитель Центра имени Муслима Магомаева в Украине, народный артист страны, азербайджанец Гурбан Аббасов.