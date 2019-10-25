​Начались встречи делегации Государственного комитета в Венгрии

25 октября начался визит делегации Государственного комитета по работе с диаспорой в Венгрию.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, в первый день визита делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в здании посольства Азербайджана в Венгрии и возложила цветы.

Затем состоялась встреча с руководителем межпарламентской группы дружбы Венгрия-Азербайджан Фаркашем Гергели. В мероприятии принимали участие председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев и члены делегации. В ходе переговоров был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам диаспоры и миграции.

Ф.Гергели, приветствовав гостей, остановился на истории и эффективном развитии дружественных связей между нашими странами, диаспорской политике, осуществляемой в связи с венгерскими общинами, проживающими за рубежом. Oн отметил, что нынешняя встреча представляет особое значение, так как его страна заинтересована в функционировании в Азербайджане такой структуры, как Государственный комитет по работе с диаспорой, налаживании механизма работы с азербайджанцами, проживающими за рубежом, принятии важных мер в этой области.

Руководитель группы дружбы также выразил отношение к оккупации Арменией азербайджанских земель.

Председатель комитета Ф.Мурадов, выразив признательность за встречу, подчеркнул, что высоко оценивает дружественные связи между нашими странами. Oн поделился мнением о диаспорской политике нашего государства, структуре, деятельности комитета и реализованных им крупномасштабных проектах, работе, проводимой азербайджанскими общинами за рубежом, интеграции наших соотечественников в местное общество, их сетевом взаимодействии, а также сохранении национальной самобытности, студенческой жизни азербайджанской молодежи в Венгрии, международных проектах с участием венгерской молодежи.

Председатель комитета также проинформировал противоположную сторону о предстоящей 26 октября встрече с азербайджанской общиной, участии в этом мероприятии наших соотечественников, проживающих в различных странах Европы.

Посол В.Гулиев констатировал, что сегодня, когда наши страны переживают важный период развития, проведение таких встреч служит позитивным шагом. Oн рассказал об азербайджанской молодежи, проживающей в Венгрии, и отметил, что наши соотечественники придают особое значение получению здесь образования. Была подчеркнута активизация азербайджанской диаспоры, что приносит хорошие результаты и представляется очень важным.

По окончании переговоров от имени Государственного комитета Ф.Гергели были вручены памятные подарки, связанные с историей и культурой Азербайджана.

Затем руководитель группы дружбы ознакомил азербайджанских гостей со старинным зданием венгерского парламента.