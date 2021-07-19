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На Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ Гражданин Азербайджана Шахлар Искендеров, имеющий бизнес в Украине, и неоднократно вместе со своими близкими становившийся жертвой нападения на территории Деснянского района Киева, вновь подвергся нападению.
Диаспора
19 июля 2021 г. 15:10
На Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Гражданин Азербайджана Шахлар Искендеров, имеющий бизнес в Украине, и неоднократно вместе со своими близкими становившийся жертвой нападения на территории Деснянского района Киева, вновь подвергся нападению.

Как сообщает Report, неизвестные лица несколько раз бросали “коктейль Молотова” в принадлежащий ему ресторан.

По данным восточноевропейского бюро Report, первый раз ресторан Mangal House был подожжен в ночь на 17 июня этого года, впоследствии был отремонтирован владельцем.

Ш Искендеров отмечает, что злоумышленники вновь совершили нападение 6 июля и 16 июля, бросив в ресторан “коктейль Молотова". Бизнесмену был нанесен крупный ущерб.

Он подчеркнул, что существует угроза повторного поджога объекта. Хотя действия поджигателей попадают на камеры наблюдения, их лиц не видно. Киевская областная и городская полиция проводят совместные оперативно-розыскные мероприятия.

Шахлар Искендеров сообщил, что 20 марта 2020 года его брат Искендеров Видади был жестоко избит неизвестными людьми при выходе из этого же ресторана, а 28 ноября того же года неизвестные подожгли его автомобиль. В то же время 17 июня сего года несколько лиц пришли в ресторан и угрожали ему через работников.

Азербайджанский бизнесмен, проживший в Украине около 20 лет, заявил, что до этих событий он и его близкие никогда не подвергались давлению в Украине, но за последний год его жизнь и бизнес оказались под серьезной угрозой: "Мы обратились в украинскую полицию, но результатов нет. Мы также обращались в Министерство внутренних дел Азербайджана. Киевская полиция задержала тех, кто поджег мою машину, но позже их отпустили по неизвестной причине. Мы чувствуем в Украине серьезную угрозу для жизни и бизнеса. Мы даже думаем закрыть бизнес и вывести отсюда свой капитал”.

Ш.Искендеров готовится обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он также подчеркнул, что последнее время усилилось давление не только против него, но и против еще нескольких азербайджанских бизнесменов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada azərbaycanlı iş adamının mülkü ardıcıl yandırılır - VİDEOREPORTAJ

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