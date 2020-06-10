Замглавы администрации Дербента о ситуации на российско-азербайджанской границе

Видади Зейналов https://report.az/storage/news/b11da620ad6c4aed9c5d0284152c6540/f29e0338-5408-4306-bef6-1b3086b41796_292.jpg

Граждане Азербайджана из всех регионов Российской Федерации продолжают прибывать в Дагестан.

Об этом российскому бюро Report заявил заместитель главы администрации города Дербента Видади Зейналов, комментируя ситуацию на российско-азербайджанской границе.

"Палаточный лагерь, где в данный момент находятся граждане Азербайджана, находится на стыке Дербентского и Магарамкентского районов. Город Дербент в свое время постарался обеспечить их частично питанием, средствами гигиены. Также большую помощь оказали различные меценаты, жители города. В самом лагере был развернут пост МЧС Республики Дагестан, сотрудники которого следят за всем, что там происходит. Вся достоверная информация находится у них.

Я понимаю, что многие граждане АР находятся здесь уже неделями и очень устали. Но Дербентский муниципалитет не формирует списки граждан, переходящих через границу. Есть соответствующие структуры, которые этим занимаются. У нас нет полномочий включать или исключать кого-либо из списка",- сказал он.

Зейналов подчеркнул, что количество проходящих через границу ограничено:

"Ситуация усугубляется из-за того, что граждане Азербайджана из всех регионов Российской Федерации продолжают прибывать в Дагестан. Режим прохождения границ регулируется не нами. Это решается на федеральном уровне. Функционирование пропускного режима осуществляется только на двухсторонней межгосударственной основе".

"Азербайджан, в свою очередь, принимает своих граждан по мере высвобождения мест в своих обсерваторах. Следовательно, людей будут пропускать по мере наличия свободных мест в обсерваторах. В связи с этим, как мне кажется, Азербайджан не может пропустить всех одномоментно. В настоящее время на границе находится более 500 человек", - заключил замглавы администрации Дербента.

Напомним, накануне из России в Азербайджан были эвакуированы еще 130 граждан.