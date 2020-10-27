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На предвыборной кампании Трампа выражен протест против террора в Гяндже

На предвыборной кампании Трампа выражен протест против террора в Гяндже Группа проживающих в этой стране азербайджанцев привлекли внимание к терактам, совершаемым Арменией против города Гянджи
Диаспора
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27 октября 2020 г. 13:42
На предвыборной кампании Трампа выражен протест против террора в Гяндже

Во время встречи с избирателями в городе Аллентаун, штат Пенсильвания, в рамках избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа, группа проживающих в этой стране азербайджанцев привлекли внимание к терактам, совершаемым Арменией против города Гянджи и ряда других населенных пунктов нашей страны.

Как сообщили Report в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, азербайджанцы, собравшиеся по инициативе руководителя Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк Эрджана Ерделенли, выразили протест против захватнической политики Армении, потребовали привлечь внимание к обстрелу мирного населения Азербайджана, убийству невинных детей.

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Версия на английском языке ФотоGanja terror protested during Donald Trump's election campaign
Версия на азербайджанском языке ФотоDonald Trampın seçki kampaniyasında Gəncə terroruna etiraz edilib

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