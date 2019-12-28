На посвященном Дню солидарности азербайджанцев в Украине заседании презентована книга "Азербайджанская диаспора"

В Киеве, в Центральном штабе Рады азербайджанцев Украины состоялось заседание, посвященное Дню солидарности, а также презентация книги "Азербайджанская диаспора" доктора филологических наук, известного журналиста Ровшана Рафик оглу (Мамедова).

В начале заседания, проходившем при участии руководителей Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ), Ученого совета азербайджанцев Украины, Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), видных представителей азербайджанской интеллигенции, а также руководителей областных диаспор, была обсуждена деятельность азербайджанской диаспоры в 2019 году.

Отмечалось, что в этом году деятельность азербайджанцев Украины была более активной, о чем свидетельствует выдвижение азербайджанцев на ряд руководящих должностей в Украине, а также осуществление ряда новых проектов при участии Государственного Комитета по работе с Диаспорой Азербайджана и др.

Председатель ОДАУ, доктор юридических наук Хикмет Джавадов подчеркнул, что недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан даст новый толчок активизации деятельности диаспоры. Анализируя первый теоретический труд, посвященный деятельности национальной диаспоры, Х.Джавадов отметил, что издание уже разослано по всей Украине, включая западные регионы, по всем азербайджанским центрам, главным образом, среди молодежи, и будет распространяться также в последующие месяцы: "Эта книга представляет собой очень ценный материал для азербайджанцев, проживающих в различных странах, особенно в глобальной информационной войне. Приводимая здесь статистика, анализы и поставленные перед нами задачи определяют интересные цели для нашей деятельности. В книге определена основная стратегия, связанная с деятельностью нашей диаспоры в соответствии с идеологией азербайджанства, что крайне необходимо в наше время. Здесь имеются интересные научные исследования. Очень важно всем нам, в особенности молодежи, ознакомиться с ними".

Глава ОКАУ, президент Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев, выступив на заседании, отметил, что книга "Азербайджанская диаспора" является настоящей информационной базой для наших соотечественников, проживающих зарубежом и предложил перевести её и на другие языки.

Далее азербайджанские ученые, проживающие в Украине – Фархад Туранлы и Ариф Гулиев, народный артист Украины Гурбан Аббасов и руководители диаспор, прибывшие из областей, выступив с отчетами, посвященными Дню Солидарности, отметили, что презентуемая книга является важным шагом для деятельности диаспоры и подчеркнули в связи с этим необходимость её распространения во всех странах мира.

Отмечалось, что данный труд является важным информационным источником для азербайджанцев мира, особенно в информационной войне. Далее было принято решение привезти из Баку дополнительные экземпляры книги для её дальнейшего распространения.

Надо отметить, что "Азербайджанская диаспора" - третья по счету книга Ровшана Рафик оглу, который является также автором более 40 научных статей и занимается педагогической деятельность в ВУЗах страны. В ходе заседания также демонстрировались видеоролики о проектах, реализованных при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.