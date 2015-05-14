​На международном мероприятии был представлен Кружок азербайджанцев Эскишехера

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В Турции с участием обучающихся здесь 80 тыс. студентов из 160-ти стран был организован VIII Международный студенческий фестиваль. Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, на фестивале, прошедшем в 33 городах страны, в том числе в Эскишехере, Кружком азербайджанцев Эскишехера был создан уголок Азербайджана, где были продемонстрированы визуальные материалы, книги, буклеты, национальные сувениры и одежда и фото, отражающие прекрасные уголки нашего края.

Исполненные азербайджанскими студентами национальные мелодии и танцы были встречены бурными овациями. Кроме того, здесь прошла презентация книги писателя Али Экинджиэль "Дневник Карабаха" ("Карабах гюнделийи").

Отметим, что традиционный Международный студенческий фестиваль проводится с 2012 года при организационной поддержке Международной федерации студенческих организаций и Молодежным фондом Турции. Цель фестиваля заключается в развитии организаторской способности обучающейся в Турции иностранной молодежи, укреплении их солидарности и знаний и предоставлении возможности для демонстрации ими своей культуры.