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Report Georgia

МВД Грузии об инциденте с азербайджанцами

МВД Грузии об инциденте с азербайджанцами По утверждению жителей, во время обыска в доме сотрудники полиции попытались незаметно подложить наркотическое средство
Диаспора
18 июля 2020 г. 10:02
МВД Грузии об инциденте с азербайджанцами

Министерство внутренних дел Грузии распространило информацию в связи с инцидентом в марнеульском селе Арафлы, населенном азербайджанцами.

Как передает грузинское бюро Report, сотрудники полиции на основании решения суда проводили в селе следственные мероприятия.

Отмечается, что население села помешало проведению следствия: "В рамках продолжающегося следствия по уголовному делу сотрудники правоохранительных органов проводили следствие на основании решения судьи. Местные жители не позволили этого".

По факту начато следствие.

Отметим, что в соцсетях распространились видеокадры инцидента, произошедшего вчера вечером в семье Алиевых, проживающих в селе Арафлы.

По утверждению жителей, во время обыска в доме сотрудники полиции попытались незаметно подложить наркотическое средство в нижнюю часть стола. Во время инцидента нескольким членам семьи стало плохо, у одной женщины случился паралич лица.

Жители села обвиняют полицию в клеветничестве.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan DİN azərbaycanlılarla bağlı baş verən insidentə münasibət bildirib

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