Мусульмане Грузии осудили нападение на посольство Азербайджана в Иране

Религиозные лидеры мусульман Грузии решительно осудили террористический акт в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране.

Религиозные лидеры мусульман Грузии решительно осудили террористический акт в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

"Выражаем соболезнования семье и родственникам погибшего сотрудника дипмиссии. Виновные в теракте должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое наказание", - говорится в заявлении.

Глава Высшего религиозного управления мусульман Грузии Сеид Миртаги Асадов и глава Центра исламских исследований Грузии Фариз Раджабов решительно осудили террористический акт в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране и потребовали наказания виновных.