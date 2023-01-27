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Мусульмане Грузии осудили нападение на посольство Азербайджана в Иране

Мусульмане Грузии осудили нападение на посольство Азербайджана в Иране Религиозные лидеры мусульман Грузии решительно осудили террористический акт в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране.
Диаспора
27 января 2023 г. 20:00
Мусульмане Грузии осудили нападение на посольство Азербайджана в Иране

Религиозные лидеры мусульман Грузии решительно осудили террористический акт в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

"Выражаем соболезнования семье и родственникам погибшего сотрудника дипмиссии. Виновные в теракте должны быть привлечены к ответственности и понести самое суровое наказание", - говорится в заявлении.

Глава Высшего религиозного управления мусульман Грузии Сеид Миртаги Асадов и глава Центра исламских исследований Грузии Фариз Раджабов решительно осудили террористический акт в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране и потребовали наказания виновных.

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Версия на английском языке Georgian Muslims condemn attack on Azerbaijani embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan müsəlmanları Azərbaycan səfirliyinə hücumu qınayıb

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