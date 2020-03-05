Мост в населенной азербайджанцами деревне находится в аварийном состоянии

Мост над дорогой в деревню Дарбаз Болнисского района Грузии, населенную азербайджанцами, находится в аварийном состоянии.

Как передает грузинское бюро Report, в связи с этим жители деревни обратились к мажоритарному депутату от района Гогите Мешвелиани.

По просьбе члена парламента первый заместитель главы Болнисского района Буба Гобеджишвили и сотрудник инфраструктурной службы муниципалитета Константин Кордзадзе осмотрели мост.

Было установлено, что часть моста обвалилась, что создает трудности в передвижении транспортных средств.

Г.Мешвелиани сказал, что мост будет восстановлен, безопасность движения на дороге будет обеспечена.

Житель деревни Дарбаз Нашир Ордухан сказал грузинскому бюро Report, что аварийный мост именуют "Хыдыроглу". По его словам, мост много лет нуждается в ремонте: "Из-за аварийности моста и отсутствия на дороге каких-либо предупреждающих знаков неоднократно случались аварии, некоторые даже приводили к летальным исходам".