Ровшан Тагиев: Азербайджанская молодежь активно участвует в общественно-политической жизни Украины

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Активизация работы азербайджанской диаспоры начала наблюдаться в последние 4 года. Особенно 2015-й год характеризуется активизацией азербайджанской молодежи за рубежом.

Об этом Report заявил руководитель Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев. По его словам, азербайджанская молодежь, руководители региональных конгрессов активно участвуют в общественно-политической жизни Украины.

Р.Тагиев отметил, что помимо этого, члены азербайджанской диаспоры Украины постоянно доводят до внимания общественности Украины объективную информацию о ситуации в Нагорном Карабахе: "Мы последовательны в своих действиях. Считаем, что чем больше друзей, которых мы приобретаем во время нашей работы, тем больше работа азербайджанской диаспоры будет развиваться по восходящей линии".

Говоря о конфликте между армянами и азербайджанцами во Львове во время спортивного соревнования по боевому единоборству, Р.Тагиев напомнил, что конфликт возник из-за того, что армяне подняли флаг сепаратистов Нагорного Карабаха: "Известно, что никакого "Арцаха" нет, и если поднимать флаг Карабаха, то это будет трехцветный флаг Азербайджана. Спустя пару дней после этого произошло целенаправленное нападение на азербайджанцев со стороны лиц армянской национальности, что вызвало широкий резонанс и обеспокоенность среди украинской общественности. Учитывая ситуацию на востоке Украины, мы не могли допустить, чтобы этот конфликт был представлен как межэтнический. Тут мы выбрали взвешенную политику. Мы сделали обращение в соответствующие структуры Украины и конфликт удалось локализовать. Армянские диаспорские лидеры выступили с извинениями".

Комментируя вопрос по поводу уголовных дел в связи с преступлениями против представителей азербайджанской диаспоры на Донбассе, Р.Тагиев отметил, что в целом, после революции в Украине, реформы в МВД не оказались успешными, уровень раскрываемости преступлений упал в несколько раз.