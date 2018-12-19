В России для студентов могут учредить стипендию Азада Мирзаджанзаде - ВИДЕО

Москва. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Москве прошла международная конференция под названием "Россия. Азербайджан. Развитие глобальной нефтяной отрасли".

Как сообщает российское бюро Report, конференция, посвященная 140-летию начала эксплуатации первого в Российской империи нефтепровода "Балаханы - Черный Город" и 90-летию академика Азада Мирзаджанзаде, организована Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М.Губкина, Международным Шуховским фондом, Общественной палатой инженеров и Национально-культурной автономией азербайджанцев.

Выступивший на конференции ректор университета Виктор Мартынов заявил, что хотя с момента эксплуатации первого нефтепровода прошло 140 лет, и сегодня в России помнят, что начало добычи нефти началось с Баку.

Напомнив, что нефтяная отрасль является ведущей сферой экономики как Азербайджана, так и России, Н.Мартынов напомнил также о росте развития между Россией и Азербайджаном и в нефтяном секторе: "Мы должны помочь ускорить темпы развития между двумя странами в этой области и быть осведомленными друг о друге с точки зрения новых технологий".

Выступивший на конференции посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил о постоянной связи между Россией и Азербайджаном в нефтяной сфере и рассказал о значимости азербайджанской нефти в годы Второй мировой войны. По его словам, советская техника работала именно благодаря самоотверженному труду азербайджанских нефтяников. Поделившись своими воспоминаниями об академике Азаде Мирзаджанзаде, посол сказал, что ученый всегда думал о своем народе и государстве. Высоко оценив идею создания в университете аудитории имени А.Мирзаджанзаде, П.Бюльбюльоглу сказал, что азербайджанская сторона также окажет содействие в этом и проведет переговоры для выделения студентам стипендии Азада Мирзаджанзаде.

Конференция продолжилась в виде сессий.

Игбал Рустамов



