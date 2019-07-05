Могут ли азербайджанцы Грузии создать политическую партию? - МНЕНИЯ

В связи с ожидающимися в 2020 году в Грузии парламентскими выборами на политической арене страны наблюдается серьезное оживление. Принятие правящей партией "Грузинская мечта" требований демонстрантов и решения о переходе с будущего года на пропорциональную избирательную систему увеличило политическую активность.

После выборов, которые пройдут по новой системе и в условиях нулевого избирательного барьера, у Грузии появится многопартийный парламент. Поэтому в соседней стране ожидается создание новых политических партий и организаций, нацеленных на парламентские выборы.

В данном контексте на повестку выходит политическая активность азербайджанцев, которые по численности являются самым большим нацменьшинством. В соцсетях идут активные обсуждения о возникшем шансе для проживающих в Грузии азербайджанцев создать политическую партию.

Согласно закону Грузии "О политических объединениях граждан", создание партии и участие в ее деятельности является конституционным правом каждого гражданина страны. Создание партии по региональному или какому-либо территориальному принципу недопустимо.

Местное бюро Report расследовало возможность создания проживающими в Грузии нашими соотечественниками политической партии, и участия этой политической организации в выборах будущего года.

Председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев "К сожалению, нет единства между азербайджанцами Грузии. Поэтому я не считаю реальным объединение их вокруг какой-либо организации".

Председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии (НКАГ) Али Бабаев заявил, что проживающие в стране нацменьшинства не имеют права на создание партии: "Азербайджанцы могут учредить движение. В этой организации могут быть представлены азербайджанцы, имеющие в обществе большой вес и уважение. Однако, к сожалению, нет единства между азербайджанцами Грузии. Поэтому я не считаю реальным объединение их вокруг какой-либо организации".

Председатель НКАГ сказал, что имеется необходимость провести широкие обсуждения по созданию движений азербайджанцев Грузии: "Однако имеются факты расхождения мнений и преследования личных интересов. Поэтому я не думаю, что эти обсуждения дадут какой-то результат".

По мнению А.Бабаева, местные азербайджанцы могут примкнуть в ряды ведущих политических партий, не равнодушных к проблемам нацменьшинств в Грузии, придающих значение отношениям с Азербайджаном и Турцией.

Руководитель Кавказского центра мониторинга прав человека Эльбрус Мамедов "Однако в регионе компактного проживания армян Самцхе-Джавахети никто не воспрепятствовал учреждению партии "Вирк".

Руководитель Кавказского центра мониторинга прав человека Эльбрус Мамедов сказал, что после объявления перехода на пропорциональную избирательную систему не представленные в парламенте партии начали борьбу за голоса нацменьшинств: "Наряду с этим, среди политически активных нацменьшинств также возникло оживление. Активисты ряда партий начали деятельность для получения большего количества голосов в регионах, где проживают нацменьшинства. Из-за отсутствия шанса пригласить нацменьшинства непосредственно в партии, принимаются решения о создании мелких партий".

По словам Э.Мамедова, законодательство Грузии не позволяет создание партий по региональной и этнической принадлежности: "Однако в регионе компактного проживания армян Самцхе-Джавахети никто не воспрепятствовал учреждению партии "Вирк", где представлены члены местной диаспоры. Эта партия не была зарегистрирована,однако ее не распустили и не запретили. Поэтому эта партия играла и играет важную роль в политической жизни региона".

Руководитель центра сказал, что армянская диаспора активно сотрудничает с политическими партиями Грузии, занимается лоббизмом ради своих интересов и за счет этого добивается целей.

Э.Мамедов с сожалением отметил, что азербайджанская община Грузии все еще не смогла сформировать свои требования и усилия. По его словам, голос каждого азербайджанца должен быть в пользу партии, которая будет проводить политику, отвечающую интересам азербайджанской общины, и реально сотрудничать.

Политолог Бадри Начкебия "Азербайджанцы должны активно участвовать в общей политической жизни Грузии".

Комментируя вопрос, заслуженный журналист Грузии, политолог Бадри Начкебия заявил, что категорически против создания партии проживающими в стране азербайджанцами: "Правительство Грузии не делает различий между грузинами и азербайджанцами. Грузинский народ – единый народ и местный азербайджанец равноправный гражданин, как и грузин. Азербайджанцы должны активно участвовать в общей политической жизни Грузии и это ни при каких обстоятельствах не должно происходить отдельно".

По мнению эксперта, если азербайджанец Грузии создаст политическую партию, эта организация должна быть не только для азербайджанцев, а для всех: "Членами партии, лидером которой может быть азербайджанец, могут быть и грузины. В этом вопросе не должно быть никаких различий и дискриминаций. Если будут делаться различия, это станет большой ошибкой".

Конституционалист Вахушти Менабде "Конституция Грузии запрещает создание партий по региональному делению".

Конституционалист Вахушти Менабде сказал, что Конституция Грузии запрещает создание партий по региональному делению: "Недопустимо создавать в стране политическую партию, которая разожжет в стране религиозную, национальную или этническую вражду, и осуществлять какую-либо деятельность в данном направлении. В законодательстве не предусмотрено других запретов в связи с созданием партии нацменьшинствами".