Минобразования Грузии о причинах закрытия азербайджаноязычных школ

"Причин уменьшения количества азербайджаноязычных школ в Грузии может быть несколько – отъезд из страны или, к примеру, из села в город. Кроме того, азербайджанские семьи отдают детей в грузиноязычные школы".

"Причин уменьшения количества азербайджаноязычных школ в Грузии может быть несколько – отъезд из страны или, к примеру, из села в город. Кроме того, азербайджанские семьи отдают детей в грузиноязычные школы".

Об этом в интервью грузинскому бюро Report заявила представитель Министерства образования и науки Грузии, эксперт по языкам этнических меньшинств Деспине Коиава.

По ее словам, в некоторых азербайджаноязычных школах дети изучают грузинский язык: "Мы стремимся, сохранив родной язык, параллельно обучать детей государственному языку уже с садика. В садике их ожидает билингвальное образование. И это даст больше возможностей для их интеграции в общество в будущем. Что касается программы 1+4, я считаю, что она удачная. В свое время данная программа создалась на переходный период для освоения грузинского языка. Она сохранится до полного введения билингуального образования во всех классах. Окончившим 12 классов ученикам не придется дополнительно изучать грузинский язык в университете, поскольку они уже полноценно будут владеть государственным языком", - сказала Деспине Коиава.

Отметим, что за последние два года в Грузии закрылись 4 школы с преподаванием на азербайджанском языке. В 2021-2022 учебном году количество азербайджаноязычных учебных заведений и учебных заведений с азербайджанским отделением составляет 116.

Напомним, что внедрение программы "1+4" в Грузии началось с 2010 года. Согласно программе, абитуриенты сдают тестовый экзамен на знание азербайджанского, армянского и осетинского языков. Поступившие в вуз студенты в течение года изучают грузинский язык, после чего имеют возможность получить степень бакалавра по желаемой специальности.