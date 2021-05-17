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Грузинский министр: Азербайджанцы - наши братья, мы не допустим конфронтации

Грузинский министр: Азербайджанцы - наши братья, мы не допустим конфронтации "Азербайджанцы и грузины веками жили вместе. Азербайджанцы - наши братья".
Диаспора
17 мая 2021 г. 15:36
Грузинский министр: Азербайджанцы - наши братья, мы не допустим конфронтации

"Азербайджанцы и грузины веками жили вместе. Азербайджанцы - наши братья".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в Дманиси журналистам заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Он подчеркнул, что произошедшее в районе неприятное событие не должно перерасти в межнациональный конфликт: "Этнические азербайджанцы - это, прежде всего, наши граждане, а Азербайджан - стратегический партнер, союзник, сосед и друг Грузии. Мы не можем допустить конфронтации. Есть те, кто пытается раздуть проблему и представить события в Дманиси как конфликт на этнической почве. Мы не допустим этого".

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Версия на английском языке Georgian Minister: Azerbaijanis are our brothers, we will not allow confrontation
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanlılar gürcülərin qardaşlarıdır, qarşıdurmaya imkan verməyəcəyik"

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