Грузинский министр: Азербайджанцы - наши братья, мы не допустим конфронтации

"Азербайджанцы и грузины веками жили вместе. Азербайджанцы - наши братья".

"Азербайджанцы и грузины веками жили вместе. Азербайджанцы - наши братья".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в Дманиси журналистам заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Он подчеркнул, что произошедшее в районе неприятное событие не должно перерасти в межнациональный конфликт: "Этнические азербайджанцы - это, прежде всего, наши граждане, а Азербайджан - стратегический партнер, союзник, сосед и друг Грузии. Мы не можем допустить конфронтации. Есть те, кто пытается раздуть проблему и представить события в Дманиси как конфликт на этнической почве. Мы не допустим этого".