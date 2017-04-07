Милли Меджлис направит в Россию запрос в связи с аннулированием регистрации ВАК

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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Россия обратится в Верховный суд и министерство юстиции России для внесения ясности в вопрос касательно ликвидации регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил руководитель рабочей группы Али Гусейнли.

По его словам, данный вопрос беспокоит каждого: "В свое время Всероссийский азербайджанский конгресс был создан по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева и президента России Владимира Путина. Данная структура занимается в России реальной деятельностью в сфере диаспоры. Помимо нашей страны, конгресс также защищает государственные интересы России. В последние годы отношения между Россией и Азербайджаном достигли уровня стратегического союзничества. Наше сотрудничество искреннее. Именно с этой точки зрения, обращение минюста России касательно деятельности конгресса вызывает не только удивление, но и создает впечатление о вероятности провокации. Подобные явления существуют и в нашем законодательстве. Если поискать, то можно заметить определенные вопросы, связанные с документами российской общины. Однако вопрос ее ликвидации никогда не поднимался. Этот вопрос очень серьезный и имеет важную роль в политических отношениях между странами".

Депутат Азай Гулиев также заявил о намерении обратиться от имени Совета господдержки неправительственных организаций (НПО) при президенте Азербайджанской Республики, председателем которого является.