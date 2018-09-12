МИД и Госкомитет Азербайджана приступили к реализации совместного проекта

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана и Госкомитет по работе с диаспорой приняли решение о реализации совместного проекта, который станет новой вехой в их деятельности.

По сообщению Report, проект предусматривает совместное участие в различных мероприятиях и процессах, направленных на пропаганду азербайджанских реалий за рубежом. В связи с этим обе госструктуры направили официальным письмом свои поручения и рекомендации дипкорпусам за рубежом, а также диаспоральным организациям.

В письме подчеркивается, что МИД и Госкомитет по работе с диаспорой намерены проводить работу по пропаганде Азербайджанского государства и народа на более высоком уровне в соответствии с национальными интересами, усовершенствованию этой деятельности с точки зрения сотрудничества и консолидации.

Отмечается, что содействие дипкорпусов Азербайджана мероприятиям, проводимым Госкомитетом, позволит не только эффективно наладить деятельность диаспоральных организаций и укрепить духовные связи наших соотечественников со своей исторической Родиной, но и сплотит наших сограждан вокруг Госкомитета по работе с диаспорой. Взаимное и скоординированное сотрудничество позволит расширить возможности для достижения целей общенационального масштаба.

В письме напоминается о назначении президентом Ильхамом Алиевым нового главы Госкомитета, и подчеркивается необходимость совместной деятельности дипкорпусов с Госкомитетом в целях более эффективной деятельности в странах, где они аккредитованы.

Напомним, что в апреле текущего года распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Фуад Мурадов был назначен на должность председателя Госкомитета по работе с диаспорой. Вслед за назначением в ряде стран были проведены встречи, скоординированные с дипкорпусами Азербайджана, были достигнуты новшества в области централизации диаспоры и лоббистской деятельности.

Отметим, что первым новость о решении МИД и Госкомитета по работе с диаспорой вести совместную деятельность распространил сайт Open.az.