МИД Азербайджана: Ликвидация ВАК вызывает удивление, серьезный вопрос и глубокое сожаление

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Решение о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) вызывает удивление, серьезный вопрос и глубокое сожаление".

Как сообщает Report, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

- Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса. Что можете сказать по этому поводу?

- В целом, решение о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса, игравшего важную роль в развитии гуманитарных связей между Азербайджаном и Россией, мы расцениваем как недружественный шаг с политической точки зрения. Это решение наносит серьезный удар развитию стратегического партнерства двух стран на высоком уровне.

- Каковы причины этого шага России и что стоит за этим?

- Очень трудно понять цель недружественного решения Российской Федерации о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса. Особенно мы должны учесть то, что Россия - одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и этот статус требует демонстрацию сбалансированного подхода в отношении сторон. В то время, когда с ликвидацией Всероссийского азербайджанского конгресса применяется несправедливый подход к проживающим в России представителям азербайджанской общины, к Союзу армян России оказывается полная поддержка, и данная структура продолжает свою деятельность. В любом случае, политика Российской Федерации относительно ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса вызывает удивление, серьезный вопрос и глубокое сожаление.