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Международный центр Низами Гянджеви проведет конференцию, посвященную геноциду 31 марта

Международный центр Низами Гянджеви проведет конференцию, посвященную геноциду 31 марта 31 марта Международный центр Низами Гянджеви организует конференцию под названием "Увековечивание памяти - процесс против отрицания геноцида и преступлений против человечества".
Диаспора
29 марта 2022 г. 09:30
Международный центр Низами Гянджеви проведет конференцию, посвященную геноциду 31 марта

31 марта Международный центр Низами Гянджеви организует конференцию под названием "Увековечивание памяти - процесс против отрицания геноцида и преступлений против человечества".

Как сообщили Report в центре, мероприятие объединяет два исторических события.

31 марта - это день памяти жертв геноцида Марта 1918 года в Азербайджане, а в 2003 году в этот день были перезахоронены жертвы мартовского геноцида.

Также в ходе конференции пройдут обсуждения войны в Украине.

В конференции примут участие члены Международного центра Низами Гянджеви и бывшие лидеры ряда стран. В надежде, что чествование памяти погибших в преступлениях против человечности предотвратит будущие катастрофы, будет разработан план действий, направленный на то, чтобы насилие было недопустимым, а жертвы никогда не были забыты.

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Версия на английском языке Nizami Ganjavi International Center to hold conference dedicated to March 31 genocide
Версия на азербайджанском языке Nizami Gəncəvi Beynəlxalq mərkəzi 31 mart soyqırımı haqqında konfrans keçirəcək

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