Международный центр Низами Гянджеви проведет конференцию, посвященную геноциду 31 марта

31 марта Международный центр Низами Гянджеви организует конференцию под названием "Увековечивание памяти - процесс против отрицания геноцида и преступлений против человечества".

31 марта Международный центр Низами Гянджеви организует конференцию под названием "Увековечивание памяти - процесс против отрицания геноцида и преступлений против человечества".

Как сообщили Report в центре, мероприятие объединяет два исторических события.



31 марта - это день памяти жертв геноцида Марта 1918 года в Азербайджане, а в 2003 году в этот день были перезахоронены жертвы мартовского геноцида.

Также в ходе конференции пройдут обсуждения войны в Украине.

В конференции примут участие члены Международного центра Низами Гянджеви и бывшие лидеры ряда стран. В надежде, что чествование памяти погибших в преступлениях против человечности предотвратит будущие катастрофы, будет разработан план действий, направленный на то, чтобы насилие было недопустимым, а жертвы никогда не были забыты.