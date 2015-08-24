В России пройдет ​международная выставка садоводства

Баку. 24 Августа. REPORT.AZ/ Воронеж в начале сентября примет международную выставку садоводства, на которой представят свои работы более 80 человек — представители стран СНГ и дальнего зарубежья.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает в понедельник правительство региона.
В 2015 году выставка-ярмарка вошла в план мероприятий межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества Независимых Государств". Поэтому к участию в выставке приглашены представители диаспор стран СНГ национальной палаты при губернаторе Воронежской области. Диаспоры Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Киргизии представят свои выставочные экспозиции, отражающие национальный колорит стран СНГ.
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