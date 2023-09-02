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Мовлуд Ишык: Турки-ахыска в основном жалуются на отказ в предоставлении гражданства Грузии

Мовлуд Ишык: Турки-ахыска в основном жалуются на отказ в предоставлении гражданства Грузии Численность турок-ахыска в Грузии составляет около 2 тыс. человек. Они проживают в Тбилиси, Гори, Батуми, Ахалцихе и других регионах. Приехавшие много лет назад турки-ахыска не сталкиваются с проблемой гражданства и дискриминацией. Однако приехавшие в Гру
Диаспора
2 сентября 2023 г. 17:09
Мовлуд Ишык: Турки-ахыска в основном жалуются на отказ в предоставлении гражданства Грузии

Численность турок-ахыска в Грузии составляет около 2 тыс. человек. Они проживают в Тбилиси, Гори, Батуми, Ахалцихе и других регионах. Приехавшие много лет назад турки-ахыска не сталкиваются с проблемой гражданства и дискриминацией. Однако приехавшие в Грузию в последние 10 лет турки-ахыска не могут получить гражданство. Таким образом, они лишены тех прав, которые имеют граждане Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал заместитель председателя Общественного объединения "Вэтэн" турок-ахыска, проживающих в Азербайджане, Мовлуд Ишык на панельных дискуссиях Международного молодежного форума в Тбилиси.

По его словам, во время встреч с турками-ахыска в Грузии большинство из них жаловались на отказ в предоставлении гражданства Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Mövlud Işık: "Son 10 ildə Gürcüstana qayıtmış Axıska türkləri vətəndaşlıq ala bilmirlər"

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