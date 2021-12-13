Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня

Все регалии нашего соотечественника Месуда Ашины перечислять долго. Назовем главные. Он - профессор неврологии национального госпиталя Дании и Копенгагенского университета. Руководитель Международного общества по изучению головных болей и директор исследо

Все регалии нашего соотечественника Месуда Ашины перечислять долго. Назовем главные. Он - профессор неврологии национального госпиталя Дании и Копенгагенского университета. Руководитель Международного общества по изучению головных болей и директор исследовательского союза по изучению мигрени. Ашина считается одним из десяти лучших экспертов в мире по проблемам мигрени. А недавно пришла еще одна приятная новость: Месуд Ашина стал одним из трех лауреатов международной премии академии наук Турции – TÜBA. О своем пути в науку, об отношении к премиям и наградам, о неразрывности связей с родиной Месуд Ашина рассказал в интервью агентству Report.

- Поздравляя вас с очередной наградой – международной премией академии наук Турции - TÜBA в области здоровья и жизни. Какое значение имеют для вас премии и награды, тем более, что их у вас, прямо скажем, немало?

- Естественно, любая премия или награда – это оценка труда, которая обычно приходит с возрастом, поскольку процесс становления в науке требует времени. Мы занимаемся исследованиями, публикуем статьи, делаем открытия. И поэтому, говорю я в шутку своим аспирантам, к моему возрасту начинаешь получать премии и награды. И это очень приятно.

Но хочу подчеркнуть - это не только оценка моего труда. Это успех всей моей команды, всех, кто со мной работает. Они ставили опыты, проводили исследования, осуществляли колоссальную работу. Да, безусловно, под моим руководством. Но это не просто исполнители, которые слепо следуют указаниям. Они творческие люди, которые своими вопросами, импровизациями, собственными поисками мотивировали меня идти вперед, не стоять на месте. Так что это - общая награда. А получить такую оценку со стороны турецкой академии наук, которая присуждает премию международным исследователям в различных направлениях, включая медицину, неврологию– для меня большая честь.

- Расскажите немного про вашу команду, которую вы так высоко оцениваете.

- Это мои аспиранты, 10-12 человек, с которыми я работаю по трехлетней программе. А всего нас около 50 человек. Это и пост-докторанты, те, кто выбрал академическую стезю. Они как связующее звено между мной и аспирантами. Коллектив, я вам скажу, мультиэтнический – из Италии, Греции, Мексики. Работать с ними очень интересно, потому что они умные и разные. И меня это тоже мотивирует. Они меня заряжают. Благодаря этому в команде атмосфера постоянного поиска, движения. Мне очень интересно работать с этими молодыми талантливыми нацеленными на науку людьми. В результате такого объединения создается коллектив, который будет существовать и решать научные задачи даже тогда, когда я, скажем, уйду на пенсию. Это очень важно, чтобы сохранялась преемственность, последовательность в научных исследованиях, чтобы не распадались сработавшиеся научные команды.

- А есть кто-нибудь из нашей страны?

- Есть несколько человек из Азербайджана, работают у меня ассистентами. Но в основном азербайджанцы здесь - врачи разных специальностей, не столько, сколько, скажем, в Германии, но есть, и они успешно работают.

- Когда состоится вручение премии в Анкаре?

- Запланировано на 28 декабря. Но, к сожалению, из-за ужесточивших ограничений в связи с пандемией, особенно в отношении врачей, поехать на вручение мне пока не удастся. Я уже сообщил об этом в Турцию, и сказал, что как только представится возможность, я с удовольствием не только приеду, но и выступлю перед коллегами, поделюсь опытом. Там с пониманием отнеслись к ситуации.

- Сделав столь блистательную карьеру, получив профессиональное и общественное признание, можете сказать, что лежит в основе успеха – только ли способности или что-то еще? Я думаю, это будет интересно тем, кто только начинает свой путь в науке.

- Способности нужны априори. Но помимо них, я считаю важным два фактора. Первый – это труд, дисциплина. Второй фактор - фокус, т.е. умение не распыляться, чтобы не стать дилетантом. Выбор правильной общественно значимой цели, необходимой людям, и достижение ее, что ведет к совершенствованию тебя как профессионала. И есть еще третий фактор – удача, везение. Если правильно выбрана цель, направление, руководитель, то тогда и шансы на успех повышаются. Это я имею в виду, говоря о везении.

Я всегда мечтал об академической карьере, чтобы работать там, где можно не только быть клиницистом, но и заниматься научными исследованиями, понять механизм болезни, делать открытия, улучшающие качество жизни пациента. Уже во время учебы в мединституте меня зацепила, если так можно выразиться, неврология. Мне понравилось изучение мозга, самого неизученного органа человеческого тела. Поэтому, приехав в Данию, я знал, что буду заниматься неврологией. Но осуществить задуманное было трудно, поскольку, во-первых, надо было изучить язык, а, во –вторых, в этой области медицины была очень сильная конкуренция. Но я справился. Дания - прекрасная страна, здесь мне были созданы все условия для самореализации, за что я очень ей благодарен.

- Несмотря на почти три десятка лет вдали от родины, вы, один из ее достойнейших сыновей, не теряете с ней связи. И ваше участие в работе фонда "YAŞAT" тому подтверждение. Что для вас стоит за словом Азербайджан, или в эпоху глобализации такие понятия, как «историческая родина», изжили себя?

- Нет, позвольте не согласиться. Я не считаю, что эти понятия себя изжили. Да, мы живем в глобальном мире, я с легкостью могу переехать на работу в США или в какую-то другую страну. Но как бы мы не передвигались, чтобы мы не делали, корни дают о себе знать. Поверьте, большое значение для самореализации здесь имеет страна, в которой ты родился. Это как бы экстрамотивация. Вообще в глобальном мире все упирается в проблему идентификации. Люди, у которых есть самоидентификация, которые ее не теряют, бывают более сильными, оказавшись в другом обществе. Не надо стесняться того, что ты приехал из другой страны, надо гордиться своим прошлым. Тем местом на земле, где ты родился, где похоронены твои предки, где ты учился, дружил, впервые влюбился, это все имеет значение. Поэтому связь с исторической родиной очень важна. Какого бы успеха ты не добился, своим опытом, накопленными знаниями, надо, в первую очередь, делиться со своими соотечественниками у себя на родине. В Азербайджане очень много умных способных молодых людей, и им обязательно надо помогать реализоваться – через выступления на конференциях, семинарах, в общении. Я ведь не только врач, но и учитель. Помогая соотечественникам найти свой путь в жизни, я таким образом отдаю долг родине, где я вырос, сделал первые шаги в обретении профессии, где у меня были наставники, благодаря которым формировался мой характер, мои профессиональные интересы.

Поэтому включение в состав попечительского совета Фонда "YAŞAT" для меня большая честь. Как известно, деятельность фонда направлена на оказание помощи раненым в ходе второй карабахской войны, семьям шехидов, которые нуждаются в квалифицированной психологической поддержке, оказание медицинской помощи за пределами Азербайджана, если в стране это невозможно. Поэтому я был рад еще тому, что я как врач могу внести свою лепту в оказание помощи этим людям.

У фонда есть интересные инициативы и программы. Скажем, в СМИ освещалась успешная работа израильских офтальмологов, которые были приглашены по инициативе фонда "YAŞAT". В августе этого года я вместе со своим младшим братом, доцентом кафедры неврологии Гарвардского университета Саидом Ашиной провел консультации для инвалидов карабахской войны, которые вследствие полученных закрытых и открытых черепно-мозговых травм испытывали сильные головные боли. Мы наметили план лечения, сделали назначения этим пациентам с тем, чтобы улучшить качество их жизни.

- Согласны ли вы с тем, что освобождение азербайджанской армией оккупированных Арменией земель изменило не только геополитическую ситуацию в регионе, но и каждого азербайджанца? Каким вы видите будущее?

- Победа в Отечественной войне, безусловно, изменила ситуацию в азербайджанском обществе. Все, а не только изгнанные из Карабаха и лишившиеся крова, испытывали депрессию после потери значительной части родины. Поэтому освобождение азербайджанских земель, возможность возвращения огромной массы людей на свою малую родину не могло не повлиять на каждого гражданина Азербайджана. Они вернутся, и все вместе сделают родной дом еще краше, чем он был. Будущее, я надеюсь и верю в это, несмотря на все трудности, принесет мир всему региону Южного Кавказа. Безопасность и процветание благодаря разблокированию коммуникаций, создание хорошей жизни для каждого станут еще одним итогом победы в 44-дневной войне, за которую отдали свои жизни тысячи шехидов.

Элеонора Абаскулиева