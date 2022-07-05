Мэр израильского города высоко оценил усилия Госкомитета по объединению азербайджанцев мира

"Высоко оцениваю усилия Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана в направлении объединения и координации азербайджанцев в мире и в Израиле".

"Высоко оцениваю усилия Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана в направлении объединения и координации азербайджанцев в мире и в Израиле".

Как сообщает Report , об этом заявил мэр израильского города Маалот-Таршиха Аркадий Померанец.

По его словам, на протяжении многих лет между Государством Израиль и Азербайджанской Республикой существуют стратегическое союзничество и дружественные связи. Он отметил, что в самые трудные времена две страны всегда были вместе и поддерживали друг друга.

"В Азербайджане более 16 тысяч евреев живут вместе с азербайджанцами в условиях взаимного уважения и согласия, вносят свой вклад в культуру, экономику и развитие страны", - подчеркнул А.Померанец.

Напомнив, что он родился и вырос в Азербайджане, мэр сказал, что для него очень важно сохранить дружбу и сотрудничество между двумя странами.