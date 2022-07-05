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Мэр израильского города высоко оценил усилия Госкомитета по объединению азербайджанцев мира

Мэр израильского города высоко оценил усилия Госкомитета по объединению азербайджанцев мира "Высоко оцениваю усилия Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана в направлении объединения и координации азербайджанцев в мире и в Израиле".
Диаспора
5 июля 2022 г. 18:14
Мэр израильского города высоко оценил усилия Госкомитета по объединению азербайджанцев мира

"Высоко оцениваю усилия Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана в направлении объединения и координации азербайджанцев в мире и в Израиле".

Как сообщает Report, об этом заявил мэр израильского города Маалот-Таршиха Аркадий Померанец.

По его словам, на протяжении многих лет между Государством Израиль и Азербайджанской Республикой существуют стратегическое союзничество и дружественные связи. Он отметил, что в самые трудные времена две страны всегда были вместе и поддерживали друг друга.

"В Азербайджане более 16 тысяч евреев живут вместе с азербайджанцами в условиях взаимного уважения и согласия, вносят свой вклад в культуру, экономику и развитие страны", - подчеркнул А.Померанец.

Напомнив, что он родился и вырос в Азербайджане, мэр сказал, что для него очень важно сохранить дружбу и сотрудничество между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке İsrailli mer: "Diaspor Komitəsinin dünyadakı azərbaycanlıları birləşdirmək səylərini yüksək qiymətləndirirəm"

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