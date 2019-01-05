Мемуары Тимучина Гаджибейли будут изданы во Франции

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Готовятся к изданию мемуары Тимучина Гаджибейли – наследника одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Джейхуна Гаджибейли.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, мемуары Т.Гаджибейли будут опубликованы в типографии «Кяпяз» в Страсбурге.

Книга будет издана на французском языке и будет называться “La vie des migrants” («Жизнь мигрантов»). В книге описаны трудности, с которыми Т.Гаджибейли пришлось столкнуться вдали от родины, успехи, которых он достиг, преодолевая эти трудности благодаря своей силе воли, образованию и глубокому мышлению, а также прочие воспоминания, отражающие различные радостные и горестные моменты жизни.

Семья Джейхуна Гаджибейли не имела связей с Азербайджаном вплоть до 1962 года, что очень расстраивало его. Он был крайне близок с братом Узеиром. Однако так как Азербайджан находился в составе СССР, два брата не могли поддерживать связь друг с другом. Всё это оставило глубокие следы в жизни Т.Гаджибейли.

Отметим, что старший брат Тимучина Джейхун погиб во время Второй мировой войны. После смерти брата, Тимучин потерял и родителей. После череды печальных событий, Тимучин наконец-то впервые посетил Азербайджан по приглашению Ниязи для участия в юбилее Узеира Гаджибейли. По возвращении он добавляет в свои мемуары главу «Возвращение к корням». Эта последняя часть книги отражает радостные мгновения его знакомства с оставшимися в Азербайджане членами семьи.

Ранее невестка Джейхуна Гаджибейли, супруга Тимучина Гаджибейли – Паскаль Гаджибейли-Буше (Pascale Hadjibeyli Buchet) приоткрыла завесу эмигрантской жизни своего знаменитого свекра и супруга.