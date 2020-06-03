На что способна любовь во время пандемии: история Афсаны и Амиля

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Пандемия стала тяжелым испытанием не только для мировой экономии и политики, но и для обычных людей, которым пришлось полностью изменить свой режим жизни. Мы перестали без надобности выходить из дома, отменили все поездки, дети перешли на домашнее обучение, а некоторым даже пришлось перенести свадьбу, к которой готовились не один месяц или даже год.

Одной из таких пар стала азербайджанцы Амиль и Афсана, проживающие в Москве и готовящиеся к одному из самых важных событий в своей жизни. Он - экономист, она - студентка медицинского вуза, работающая с коронавирусными больными.

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report Амиль и Афсана рассказали нам свою историю - историю молодой девушки, добровольно решившей заботиться о больных коронавирусом и молодого человека, устроившегося в ту же больницу, чтобы проводить больше времени со своей невестой.

Его история

Меня зовут Амиль. По профессии я экономист, окончил РЭУ им. Г. В. Плеханова. Я устроился в ГКБ #15 им. О. М. Филатова (взрослая больница) на должность транспортника.

С самого начала пандемии в России, моя невеста Афсана много раз говорила мне о том, что при первой же возможности устроится в больницу помогать пациентам c коронавирусом. В любую. Главной ее целью была борьба с коронавирусом и помощь людям. Я, конечно, был против этой идеи, так как есть огромный риск заболеть самой, но и запрещать ничего не стал, ведь она ещё до знакомства со мной училась этой профессии, осознавая все страхи и риски.

Так она и сделала - устроилась в ГКБ №15 им. О. М. Филатова. Я очень волновался за нее. На работе у Афсаны могут быть разные смены: как дневные с 8:00 до 20:00, так и ночные с 20:00 до 8:00. А изредка были и смены по 24 часа. Каждый раз, когда она выходила с работы, я видел её измученное лицо, её усталость и мне становилось не по себе от этого. Я всячески старался ее подбодрить, отвлечь от всего этого и поддержать.

Самое главное, я долгое время пытался устроиться в эту больницу на любую должность, лишь бы побыть там рядом с ней и таким образом её поддержать. Я просто был уверен, что при виде меня у неё откроется второе дыхание. Да и мне достаточно одной её улыбки, чтобы чувствовать себя счастливым (хотя под масками её не видно). Но все мои усилия оканчивались ничем, пока я не узнал о такой должности, как "транспортник". Устроиться по этой специальности мне не составило никакого труда. Работа это тяжёлая, но важная. Там себя испытываешь как морально, так и физически, требуется очень большая выносливость. Мы работаем через день, смены длятся по 24 часа - с 8 до 8 утра следующего дня. Плюс эта работа для кого-то может показаться страшной. Больных пациентов мы возим по процедурам, а умерших отвозим в морг. Также участвуем на выписке - развозим по домам уже выздоровевших. Это тяжело, но стоит её радости при виде меня. Да, теперь я работаю без выходных, без сна и отдыха, но зато на сменах вижу свою невесту. Каждую её смену во время перерывов мы вместе отдыхаем и это очень важно.

Работать я собираюсь там недолго - до последнего рабочего дня Афсаны. Самое сложное в этой работе - это униформа. В защитном костюме тело абсолютно не дышит. На руки мы надеваем по 2 пары перчаток минимум. Ну и респираторные маски с очками, которые всё время потеют и нереально дышать. По коридорам мы ходим чаще всего либо на ощупь, либо на звуки своих коллег.

Не будь этой пандемии, мы бы уже поженились и жили вместе. Из-за всего этого пришлось отложить свадьбу на неопределенный срок. Но раз уж природа играет с нами такую злую шутку, мы всё обернём в нашу пользу и во всём будем искать положительные моменты. Я считаю, что каждая пара должна пройти вместе определенные испытания для проверки искренности своих чувств. И каждая минута в больнице заставляет нас ценить друг друга ещё больше.

Ее история

Меня зовут Афсана. Учусь на последнем курсе медицинского университета по направлению "Лечебное дело", по специальности "Фельдшер скорой и неотложной помощи".

На сегодняшний день, в связи с пандемией, работаю медсестрой ГКБ №15 им. О.М.Филатова. В начале пандемии нам, студентам, предложили трудоустроиться по срочному договору в инфекционные больницы для помощи в работе сотрудников. Я была безумно рада этому предложению, так как была морально готова к такому. Имея возможность помогать больным и врачам, я, конечно же, не могла спокойно сидеть дома и равнодушно относиться ко всему происходящему. Я думала: "Если у меня есть возможность помогать, как я могу не делать этого? Кто, если не мы?"

Моя семья и жених, безусловно, были против моего трудоустройства в таких тяжелых условиях, но все они уважают мой выбор, поэтому смирились с ним, и принялись всячески поддерживать и оберегать меня после смен.

Спустя некоторое время, меня ждал приятный сюрприз! Мой жених, на свой страх и риск, устроился к нам в больницу, чтобы поддержать меня. Это было так неожиданно и приятно, что я даже словами не могу описать. Я почувствовала огромную волну поддержки. Тем не менее, я очень переживаю за него. На работе или вне, вероятность заражением вирусом очень велика. Поэтому мы смотрим на ситуацию достаточно спокойно и продолжаем делать всё, что в наших силах, рука об руку.

Безусловно, работать в таких условиях очень тяжело, но бороться с этой проблемой можно и нужно. Это проблема не только заболевших или уже дипломированных медиков, а всего общества! Появление улыбок на лицах пациентов дает мне большую силу, облегчение и радость. Те эмоции, которые выражают пациенты, узнав, что уже выздоровели и то, как они с вечера, с полным облегчением и радостью готовятся к выписке, просто не передать словами .

Работа у Амиля тоже не из легких, он занимается транспортировкой пациентов и их сопровождением после выписки. Мне кажется, быть медиком - это и его призвание, потому что простому человеку это не по силам. К медицине должна лежать душа, чтобы справляться со столь тяжелыми обязанностями и чувствовать большую ответственность. Низкий поклон всем сотрудникам, которые дорожат каждым пациентом и таким образом подают нам пример.

От всей души выражаю благодарность за профессионализм, сердечную теплоту, за бескорыстный и благородный труд всем врачам, в особенности сотрудникам ГКБ №15 им. О.М.Филатова. Также хочу выразить благодарность своим близким за огромную поддержку! Наша больница подарила нам бесценный опыт. Эту практику мы никогда не забудем...

Желаю вам всем здоровья! Не болейте!"