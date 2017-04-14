Лидеры азербайджанской диаспоры Москвы обсудили с коллегами вопросы противодействия терроризму

Москва. 14 апреля. REPORT.AZ/ 14 апреля состоялось Совместное заседание Комиссии по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений Общественного совета при Главном управлении МВД России по г. Москве и Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты г. Москвы, посвященное стабилизации общественно-политической ситуации в столице России.

Как сообщает российское бюро Report, в заседании приняли участие и лидеры азербайджанской диаспоры - исполнительный директор Московского отделения ВАК Шамиль Тагиев и руководитель Московской Национально-Культурной Автономии азербайджанцев Агададаш Керимов. Они рассказали о работе, проводимой в вузах столицы. В частности, Шамиль Тагиев отметил, что Молодёжный отдел "Российского конгресса народов Кавказа", сопредседателем которого он является, начал новый проект, нацеленный на профилактическую работу со студентами в образовательных учреждениях по всей стране.

"Проект называется "Трансляция опыта по гармонизации межэтнических отношений, профилактика асоциального поведения и экстремизма в молодёжной среде". Мы осознаем всю опасность распространения экстремизма среди молодёжи и стараемся своевременно этому противодействовать", - сказал Шамиль Тагиев.

Участники заседания также обсудили вопросы участия гражданского общества в достижении гражданского согласия, стабилизации общественно-политической ситуации в столице, своевременного противодействия, профилактики терроризма и экстремизма, организации встречи представителей этнокультурных объединений с руководством ГУВД Москвы.