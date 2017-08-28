Лев Спивак: Нет области человеческой деятельности, в которой не преуспели выходцы из Азербайджана в Израиле - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с руководителем Международной Ассоциации "Азербайджан-Израиль" ("АзИз") Львом Спиваком.

- Расскажите об истории создания Международной Ассоциации "Азербайджан-Израиль"? Как Вы оцениваете деятельность организации за годы ее существования?

- Первое собрание инициативной группы состоялось в декабре 2006 года, а уже в январе 2007 года при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана состоялся первый съезд "АзИз". Хочу отметить, что сам факт создания организации был положительно воспринят политическим руководством обеих стран. Азербайджан на съезде представлял председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов, а Израиль - министр стратегического планирования (сегодня министр обороны) Авигдор Либерман и министр транспорта Израиля, генерал Шауль Мофаз.

Такой гигантский кредит доверия к фактически еще не существующей организации был обусловлен тем, что "АзИз" возник не на пустом месте. На тот момент уже много лет работали многочисленные местные организации выходцев из Азербайджана в Хайфе, Нетании, Ашдоде, Ашкелоне и других городах. Интересно, что некоторые из них даже не слышали о существовании друг друга.

Спустя несколько лет нас стал поддерживать и Фонд Гейдара Алиева. Это, конечно же, привело к поднятию работы организации на качественно другой уровень. Думаю, это и есть наивысшая оценка нашей работы. Впрочем, есть еще один показатель уровня работы "АзИз": четыре члена нашей организации награждены государственными наградами Азербайджана именно за деятельность в "АзИз".

- Сколько членов насчитывает "АзИз" в настоящее время? Много ли молодых членов у Ассоциации?

- На сегодня это 6628 человек и 6 организаций - коллективных членов, из которых выбрано правление, состоящее из 45 самых активных членов организации. Всего же в Израиле около 70 тыс. выходцев из Азербайджана и практически каждый, по мере возможностей и интересов, бывает на наших мероприятиях. Если же говорить о возрасте активных членов "АзИз", то изначально в организациях-предтечах "АзИз" были в основном люди пенсионного возраста. Это, наверно, естественно. Первые годы эмиграции особенно трудные и более молодым надо учиться и работать. Причем одновременно. Но к моменту создания "АзИз" у многих жизнь, как говорится, "устаканилась". Дети почти выросли. И у людей появилась возможность заняться чем-то для души. В первом правлении "АзИз" большинство составляли люди 40-50 лет. В общем, достаточно молодые. Интересно, что и сегодня возраст большинства руководителей наших городских отделений 40-50 лет. А ведь прошло 10 лет. Значит организация молодеет. А вот действительно молодых, к сожалению, не много.

- Какое достижение организации Вы считаете самым важным за годы существования "АзИз"?

- Израильтяне узнали Азербайджан. Не удивляйтесь, но еще совсем недавно все выходцы из постсоветского пространства были здесь "русские", а вся территория - Россия. Лично для меня это было одной из основных причин принять активное участие в создании "АзИз". Я устал объяснять, что я "не русский" - я другой. Что я из Азербайджана. Что я этим горжусь. И почему горжусь.

А сегодня остановите любого прохожего и он четко знает, где находится Азербайджан, и почему он важен для Израиля, и что часть Азербайджана под названием Нагорный Карабах оккупирована Арменией. И многое другое. Конечно, это не исключительно наша заслуга, но хочется надеяться, что капля нашего труда здесь есть.

- Как известно, в Израиле нет посольства Азербайджана, можно ли считать деятельность "АзИз" успешной в плане донесения реалий об Азербайджане в обществе Израиля?

- Думаю, что у общественных организаций, вроде "АзИз", на самом деле гораздо больше возможностей в этом плане, чем у официального посольства. Ведь дипломаты ограниченны в своей деятельности множеством законов и правил. Например, в мае этого года мы провели мероприятие в Кнессете, в котором приняли участие депутаты и министры и которое широко освещалось в прессе. А в июле привозили в Азербайджан делегацию министерства социального обеспечения Израиля для обмена опытом и знакомства со страной.

- Как по-вашему, насколько информированы рядовые израильтяне об Азербайджане в целом и о нагорно-карабахском конфликте в частности?

- За прошлый год "АзИз" при поддержке Фонда Гейдара Алиева организовал около 100 мероприятий, рассказывающих израильтянам как о самобытной интернациональной культуре и многовековых традициях толерантности Азербайджана, так и о политической ситуации и нагорно-карабахском конфликте. Ежегодно в конце февраля мы проводим памятные мероприятия в рамках компании "Справедливость Ходжалы". Причем стараемся сделать их различными по форме и проводить в различных городах. Таким образом мы охватываем как можно больше людей как географически, так и по форме донесения информации. А благодаря поддержке израильских и азербайджанских политиков, неизменно посещающих их, мероприятия привлекают максимально возможную прессу.

Но этим мы стараемся не ограничиваться. Долгое время мы демонстрировали Израилю передвижную фотовыставку "Справедливость Ходжалы", побывавшую во многих городах. А в прошлом месяце прошел вечер памяти невинных жертв нагорно-карабахского конфликта - двухлетней Захры Гулиевой и её бабушки Сахибы.

- Какие мероприятия или проекты ожидаются со стороны "АзИз" в ближайшее время?

- Во-первых, мы обязательно продолжим делать все, что уже стало для окружающих традиционным. Празднование азербайджанских праздников и встреч по горестным датам. А кроме того, 5 сентября Шемаха станет городом-побратимом с израильским Тират-Кармель и надеюсь успеем до конца года породнить еще 2 города - азербайджанские Исмаиллы с израильским Кирьят Бяликом.

- Расскажите нашим читателям о самых выдающихся израильтянах - выходцах из Азербайджана и об их достижениях?

- Об этом можно говорить без конца. Врачи и музыканты, журналисты и политики, бизнесмены и преподаватели, ученные и писатели. Нет области человеческой деятельности, в которой не преуспели выходцы из Азербайджана в Израиле. Собственно именно этой теме было посвящено специальное заседание в Кнессете, которое так и называлось "Достижения выходцев из Азербайджана". Я могу познакомить вас с десятками успешных выходцев из Азербайджана самых разных профессий. Думаю, эта тема заслуживает отдельного интервью или даже рубрики.