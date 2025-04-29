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Летний лагерь азербайджанской диаспоры впервые пройдет в Ханкенди

Летний лагерь азербайджанской диаспоры впервые пройдет в Ханкенди Летний лагерь азербайджанской диаспоры впервые пройдет в Ханкенди
Диаспора
29 апреля 2025 г. 10:32
Летний лагерь азербайджанской диаспоры впервые пройдет в Ханкенди

Летний лагерь азербайджанской диаспоры в этом году пройдет в городе Ханкенди.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева.

В соответствии с объявлением 2025 года в Азербайджане Годом Конституции и Суверенитета, девизом лагеря станет "Год Конституции и Суверенитета".

Лагерь пройдет с 3 по 9 августа 2025 года. В нем примут участие более 100 молодых азербайджанцев из разных стран мира, а также представители дружественных Азербайджану народов.

Участники смогут познакомиться с историко-культурными памятниками Ханкенди и всего Карабаха, встретиться с семьями шехидов и ветеранами.

Принять участие могут молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, владеющие азербайджанским языком. Расходы на участие будут полностью покрыты организаторами.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Khankandi to host 6th Summer Camp of Diaspora Youth
Версия на азербайджанском языке Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsi Xankəndidə keçiriləcək

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